۸۰۰۰ متر مربع فضای بهداشتی و درمانی در دشتی ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی صبح شنبه در جمع مردم بادوله اظهار کرد: با جدیت پیگیر رفع مشکلات مردم هستیم و در این راستا از هیچ تلاشی دریغ نمی‌ورزیم.

وی افزود: جایگاه مدیران و کارگزاران خدمت به مردم است و اگر مدیری مسولیتی می‌پذیرد باید آن را امانت الهی بداند.

فرماندار دشتی ادامه داد: دشتی به لحاظ وسعت دومین شهرستان استان است و دارای مشکلات متعددی است و در این دوسال تلاش کردیم بخشی از این مشکلات مرتفع گردد.

وی با بیان اینکه بخشی از کمبودها کل کشور با آن گریبان گیر هستند، گفت: کشاورزان محصولات خود را بیمه کنند تا متضرر نشوند.

بحرانی اضافه کرد: با توجه به مشکلات کم آبی و چالش جدی که در این حوزه است باید الگو کشت را رعایت کنیم.

وی خاطر نشان کرد: باید به سمت کشت‌های کم آب بر برویم و آن را بین کشاورزان ترویج دهیم.

بحرانی ادامه داد: کمبودهای حوزه بهداشت و درمان باید در بادوله برطرف شود و همه مردم باید از تمامی خدمات این حوزه بهره مند شوند.

فرماندار دشتی گفت: در ۲ سال اخیر بالغ بر ۲ هزار میلیارد ریال در بخش بهداشت و درمان هزینه شده و هشت هزار متر مربع به فضاهای این بخش اضافه شده است.