تکرار آتش سوزی در بیمارستان کاشانی طی یک هفته/۲۷ بیمار جابجا شدند

منصور شیشه فروش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وقوع حریق بامداد امروز در قسمت انبار ملزومات طبقه زیر زمین بیمارستان آیت الله کاشانی اصفهان گزارش شد.

وی افزود: بلافاصله تیم‌های عملیاتی آتش نشانی امدادی و اورژانس در محل حاضر و اطفای به موقع حریق انجام شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه عملیات خروج دود همچنان از طبقات ادامه دارد، گفت: به علت دود زدگی تعداد ۲۷ بیمار از دو بخش به بخش دیگر بیمارستان منتقل شدند خوشبختانه این حادثه خسارت جانی نداشت.

گفتنی است در هفته گذشته نیز این بیمارستان دچار آتش سوزی شده بود.