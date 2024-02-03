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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۰۸

بازرس شبکه ملی سرطان تأکید کرد؛

نقش خیریه‌ها در مراقبت‌های درمانی از بیماران مبتلا به سرطان

نقش خیریه‌ها در مراقبت‌های درمانی از بیماران مبتلا به سرطان

بازرس شبکه ملی سرطان گفت: با هم افزایی خیریه‌ها و مدیریت امور داوطلبانه، دسترسی عادلانه بیماران مبتلا به سرطان به خدمات و مراقبت‌های درمانی در شهرهای دور فراهم می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود نیکی بازرس شبکه ملی تشکل‌های مردمی و مؤسسات خیریه حوزه سرطان، تأکید کرد: مردم ایران با امور خیر و فرهنگ نیکوکاری ارتباط تنگاتنگی دارند، اما این ارتباط باید مدیریت شود تا نیازهای بیماران در شهرهای دور هم فراهم گردد.

وی با اشاره به سابقه مردم در فعالیت‌های داوطلبانه، افزود: شبکه ملی سرطان بر اساس نیاز جدی وزارت بهداشت برای مقابله با این بیماری با همکاری خیریه‌های متعددی که در این عرصه وجود داشت، شکل گرفته و برای خود وظایفی تعیین کرده است.

نیکی گفت: این شبکه به منظور هم افزایی و توسعه ظرفیت مؤسسات خیریه با انتخاب وظایفی در قالب سه کمیته با تعامل مدیرعاملان خیریه‌ها فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون اقدامات مطلوبی انجام داده است.

وی با اشاره به اهمیت فعالیت‏ شبکه ملی سرطان، یادآور شد: گرچه این مجموعه هنوز نوپا است، اما کارگروه‌های چهارگانه دارو، سامانه جامع بیماران مبتلا به سرطان، بودجه و مالیات مهم‌ترین فعالیت‌هایی هستند که این گروه به آن می‌پردازد تا با انجام آن از همه ظرفیت‌های خیریه‌های حوزه سرطان بهره مند شوند و علاوه بر بهبود خدمت‌رسانی، تسریع امور و کوچک شدن دولت اتفاق بیافتد.

نیکی در ادامه درباره برگزاری همایش دسترسی عادلانه همگانی به خدمات و مراقبت‌های سرطان، که با شعار بشناسیم، هم‌صدا شویم و تأثیرگذار باشیم ۱۶ بهمن در قم برگزار می‌شود، اظهار داشت: در این همایش کمیته داوران، مددکاران اجتماعی، آموزش و مدیریت بهینه بیماری سرطان گزارشی درباره فعالیت‌های تعیین شده می‌دهند و میزان موفقیت آنان در رسیدن به اهداف شبکه ملی سرطان مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

معاون لجستیک مکسا، تغییر رتبه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع را از عوامل خطرساز بروز سرطان برشمرد و گفت: با افزایش امید به زندگی در کشور و افزایش جمعیتی که سال‌های سالمندی را طی کرده و به دهه ۷۰ زندگی رسیده اند، سرطان نخستین عامل مرگ و میر شده است. از این رو باید با فرهنگ سازی در سبک زندگی و تغییر رفتارهای پرخطر تلاش‌ها را به کاهش ریسک ابتلاء به سرطان هدایت کنیم.

کد مطلب 6012727
حبیب احسنی پور

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