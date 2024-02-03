به گزارش خبرگزاری مهر، داوود نیکی بازرس شبکه ملی تشکل‌های مردمی و مؤسسات خیریه حوزه سرطان، تأکید کرد: مردم ایران با امور خیر و فرهنگ نیکوکاری ارتباط تنگاتنگی دارند، اما این ارتباط باید مدیریت شود تا نیازهای بیماران در شهرهای دور هم فراهم گردد.

وی با اشاره به سابقه مردم در فعالیت‌های داوطلبانه، افزود: شبکه ملی سرطان بر اساس نیاز جدی وزارت بهداشت برای مقابله با این بیماری با همکاری خیریه‌های متعددی که در این عرصه وجود داشت، شکل گرفته و برای خود وظایفی تعیین کرده است.

نیکی گفت: این شبکه به منظور هم افزایی و توسعه ظرفیت مؤسسات خیریه با انتخاب وظایفی در قالب سه کمیته با تعامل مدیرعاملان خیریه‌ها فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون اقدامات مطلوبی انجام داده است.

وی با اشاره به اهمیت فعالیت‏ شبکه ملی سرطان، یادآور شد: گرچه این مجموعه هنوز نوپا است، اما کارگروه‌های چهارگانه دارو، سامانه جامع بیماران مبتلا به سرطان، بودجه و مالیات مهم‌ترین فعالیت‌هایی هستند که این گروه به آن می‌پردازد تا با انجام آن از همه ظرفیت‌های خیریه‌های حوزه سرطان بهره مند شوند و علاوه بر بهبود خدمت‌رسانی، تسریع امور و کوچک شدن دولت اتفاق بیافتد.

نیکی در ادامه درباره برگزاری همایش دسترسی عادلانه همگانی به خدمات و مراقبت‌های سرطان، که با شعار بشناسیم، هم‌صدا شویم و تأثیرگذار باشیم ۱۶ بهمن در قم برگزار می‌شود، اظهار داشت: در این همایش کمیته داوران، مددکاران اجتماعی، آموزش و مدیریت بهینه بیماری سرطان گزارشی درباره فعالیت‌های تعیین شده می‌دهند و میزان موفقیت آنان در رسیدن به اهداف شبکه ملی سرطان مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

معاون لجستیک مکسا، تغییر رتبه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع را از عوامل خطرساز بروز سرطان برشمرد و گفت: با افزایش امید به زندگی در کشور و افزایش جمعیتی که سال‌های سالمندی را طی کرده و به دهه ۷۰ زندگی رسیده اند، سرطان نخستین عامل مرگ و میر شده است. از این رو باید با فرهنگ سازی در سبک زندگی و تغییر رفتارهای پرخطر تلاش‌ها را به کاهش ریسک ابتلاء به سرطان هدایت کنیم.