منافع آمریکا ایجاب می کند همیشه در خاورمیانه جنگ حکمفرما باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی اکبر محتشمی پور، دبیرکل کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه در همایش بررسی چالشهای روند سازش خاورمیانه که صبح امروز در تهران برگزار شد با اشاره به سالروز انتفاضه اول در سال 1366، گفت: بعد از انتفاضه اول مردم فلسطین، اعراب رسما موضوع فلسطین را فراموش کردند و هوادار علنی سازش شدند، این در حالی بود که تا پیش از آن؛ در کنفرانس ها و نشست های اعراب، همواره به حقوق مردم فلسطین اشاره و تاکید می شد.

وی افزود: ثمره انتفاضه اول این بود که اسرائیل مجبور شد با یاسر عرفات و جنبش آزادی بخش فلسطین(فتح) در مادرید و اسلو به مذاکره بنشیند.

محتشمی پور تصریح کرد: اصولا شرایط صلح عادلانه بین فلسطینی ها و رژیم صهیونیستی وجود ندارد، صلح باید دارای پیش فرض ها و زمینه های منطقی باشد.

دبیرکل کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه با اشاره به شرایط صلح عادلانه گفت: صلح در صورتی برقرار می شود که توازن قوا و توازن قدرت ایجاد شود، اینکه یک طرف در نهایت ضعف و طرف دیگر در نهایت قدرت باشد، معنی ندارد و به صلح منتهی نمی شود.

نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد:شرط دیگر صلح واقعی این است که دو طرف منازعه ، تصمیم جدی و واقعی برای صلح داشته باشند در صورتی که شاهد هستیم در مورد منازعه اعراب و اسرائیل، چنین شرطی حاکم نیست.

محتشمی پور با تاکید بر اینکه برای تحقق صلح واقعی، باید قدرتهای خارجی در فرایند توافق و صلح مداخله ای نداشته باشند، دخالت های آمریکا در فرایند صلح خاورمیانه و حمایت های این دولت از رژیم صهیونیستی را عامل مهم ناکامی صلح در منطقه توصیف کرد.

محتشمی پور با بیان اینکه " صلح خاورمیانه فاقد زمینه های لازم برای بقاء است" گفت: مسائلی چون آوارگان فلسطینی، یک معضل عمده در راه صلح است، البته اسرائیلی ها هرگز حاضر به صلح نیستند، چون ماهیت آنها تجاوزکارانه و جنگی است.