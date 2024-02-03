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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۱۶

رییس اداره عملیات جمعیت هلال احمر خراسان رضوی:

اسکان کوهنوردان در شیرباد خراسان رضوی به ۶۰۰ نفر رسید

اسکان کوهنوردان در شیرباد خراسان رضوی به ۶۰۰ نفر رسید

مشهد- رییس اداره عملیات جمعیت هلال احمر خراسان رضوی گفت: ۶۰۰ نفر از کوهنوردان پیست اسکی شیرباد در ۲۰ کیلومتری مشهد توسط امدادگران هلال احمر به صورت اضطراری اسکان یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی ذاکر اظهار کرد: ۶۰۰ نفر از کوهنوردان پیست اسکی شیرباد در ۲۰ کیلومتری مشهد از جمعه شب تا صبح امروز، شنبه توسط امدادگران هلال احمر به صورت اضطراری اسکان یافتند.

رئیس اداره عملیات جمعیت هلال احمر خراسان رضوی افزود: کم عرض بودن معبر دسترسی به پیست و گرفتاری صدها خودرو در مسیر به دلیل بارش برف و کولاک عملیات رفع مسدودی به سختی در حال انجام است.

وی بیان کرد: اسکان اضطراری و امدادرسانی به کوهنوردان و گردشگران این منطقه در مسجد روستای دولت آباد گلبهار در خراسان رضوی انجام شد.

ذاکر بیان کرد: حدود ۵۰۰ نفر از کوهنوردان همچنان در سوله‌های موجود در پیست شیرباد هستند و از منطقه خارج نشده اند.

رئیس اداره عملیات جمعیت هلال احمر خراسان رضوی افزود: با توجه به عدم بازگشایی معبر و محدودیت‌های موجود در این زمینه به کلیه گردشگران و کوهنوردان گرفتار در خودروها طی شب گذشته اقلام گرمایشی از جمله پتو، مواد غذایی و بنزین توسط امدادگران هلال احمر خراسان رضوی توزیع شد.

وی گفت: روند امدادرسانی تا زمان بازگشایی معبر و تخلیه کامل آن ادامه دارد.

کد مطلب 6012744

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