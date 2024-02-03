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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۰۲

مدیرکل زندان‌های فارس:

جشنواره موسیقی و آواهای زندانیان فارس برگزار می‌شود

جشنواره موسیقی و آواهای زندانیان فارس برگزار می‌شود

شیراز-مدیرکل زندان‌های فارس گفت: همزمان با دهه پرفروغ فجر جشنواره موسیقی و آواها زندان‌های استان فارس به میزبانی زندان مرکزی شیراز برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق ابراهیمی گفت: در راستای تقویم فرهنگی ابلاغی سازمان زندان‌های کشور و به منظور شناسایی و پرورش استعدادهای زندانیان و استفاده از هنر در امر اصلاح و تربیت آنان، جشنواره هنری ویژه موسیقی و آواها در رشته‌های مختلف از جمله پاپ و سنتی در زندان‌های فارس برگزار می‌شود.

او افزود: این مسابقات در دو مرحله شهرستان‌ها (در دهه فجر) و استانی (در دهه آخر بهمن‌ماه) انجام و تیم‌ها، نفرات و آثار منتخب به جشنواره کشوری معرفی خواهند شد.

مدیرکل زندان‌های فارس بیان کرد: بخشی از این آثار به تولیدات انقلابی و موضوع پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و دفاع از امنیت، شهدا و سنگر اصلاح و تربیت اختصاص یافته است.

کد مطلب 6012745

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