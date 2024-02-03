محسن شکیب فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در آستانه چهل و پنجمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در سالن اجتماعات کوثر حرم زینبیه (س) اصفهان، شاهد دو رویداد بزرگ در خدمت اصحاب رسانه استان اصفهان بودیم.

وی ادامه داد: اختتامیه نهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان اصفهان که امسال با توجه به دو بخش آزاد و موضوعی برگزار شده بود اولین رویداد بود که امسال شاهد حضور بیش از ۳۰۰ نفر از اصحاب رسانه بودیم.

رئیس سازمان بسیج رسانه استان اصفهان افزود: پوستر این رویداد در ۲۵ آبان یعنی روز اصفهان توسط سردار سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران رونمایی و از آن به بعد مرحله ارسال آثار آغاز شد.

وی خاطرنشان کرد: بیش از هزار اثر فاخر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد و داوران عزیز، پیشکسوت و با تجربه این جشنواره آثار را ارزیابی کردند و تعداد ۴۲ نفر از اصحاب رسانه در بخش‌های مختلف حائز رتبه اول تا سوم و شایسته تقدیر شدند که امروز با حضور مسئولان از آنها تجلیل شد.

شکیب فر با بیان اینکه آثار برتر این جشنواره به تهران ارسال خواهد شد، گفت: امیدواریم که امسال در بخش‌های متنوعی شاهد برگزیده شدن تعداد بیشتری از اصحاب رسانه استان اصفهان در سطح کشور باشیم.

وی تصریح کرد: رویداد بعدی که به صورت ابتکاری و برای اولین بار در استان اصفهان برگزار شد، جام رسانه‌ای امید بود که مدیران عامل و مسئولان روابط عمومی ۸ دستگاه و فعالان اقتصادی و تولیدی در حضور تیم‌های شرکت‌کننده ۳ تا ۵ نفره در قالب ۲۰ تیم به ارائه دستاوردها و فعالیت‌های امید آفرین، تولیدی و خدمات رسان خود پرداختند.

شکیب فر ادامه داد: دیدار اخیر رهبر انقلاب با تولیدکنندگان باعث شد دستگاه‌های مختلف استان از جمله جهاد کشاورزی، پتروپالایش، فولاد مبارکه، شهرک علمی و تحقیقاتی، راهداری، آبفا، شرکت گاز و نهاد مردمی رسالت گزارشات خود را ارائه دهند.

وی افزود: در ادامه پس از صرف ناهار، تیم‌ها در بستر میزهایی که برای آنها در نظر گرفته شده بود، تا ساعت ۱۹ جمعه به تولید محتوا پرداختند و پس از آن به مدت ۲۴ ساعت به صورت مستمر در سکوهای مختلف فضای مجازی این تولیدات انتشار پیدا می‌کند.

شکیب فر تاکید کرد: در طول دهه مبارک فجر انتشار این محتواها که بر مبنای جهاد تبیین و امیدآفرینی تولید شده است، ادامه خواهد داشت و ما امسال در سطح استان اصفهان شاهد دهه فجری سرشار از امید آفرینی در فضای مجازی و در نتیجه آن به لطف خدا در فضای حقیقی خواهیم بود.