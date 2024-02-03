حضور حداکثری مردم در انتخابات عامل قدرت نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی پیش از ظهر شنبه همزمان با سومین روز از دهه مبارک فجر در همایش شکوه اقتدار فومن با گرامیداشت این ایام اظهار کرد: با وجود اینکه دشمنان، همه ابزار و جنگ‌های ترکیبی را علیه کشور به کار بسته اما مردم ما همواره پای آرمان‌های این انقلاب ایستاده‌اند.

وی با بیان اینکه در چله انقلاب شاهد بودیم که دشمنان ما برای دلسرد کردن مردم اقدامات و توطئه‌های زیادی را انجام دادند، افزود: اما مردم همیشه در صحنه ما با هوشیاری این توطئه‌ها را با شکست مواجه کردند و در اینجا نیز دشمن متوجه شد که نمی‌تواند با توسل به هر راهی مردم ما را گمراه کند.

استاندار گیلان ادامه داد: امروز شاهد هستیم که در بخش‌های مختلفی چون علمی، پزشکی، تسلیحات نظامی، نانو، درمان انواع بیماری‌های سخت، سد سازی، پرتاب ماهواره به فضا و … جزو برترین‌ها در جهان هستیم که این پیشرفت‌های شگرف بخشی از دستاوردهای همین انقلاب اسلامی ایران است.

عباسی اضافه کرد: امروز کشور ما بر پایه ارزش‌های اسلامی و انقلابی بنا نهاده شده و افق انقلاب به طور کامل روشن است دولت سیزدهم نیز در همین راستا مقتدرانه گام بر می‌دارد و در دستور کار قرار داده است.

استاندار گیلان در ادامه سخنانش به ۲ انتخابات مهم اسفندماه اشاره کرد و گفت: در انتخابات پیش رو تمامی عوامل اجرایی در راستای امنیت، صیانت و مشارکت حداکثری مردم در تلاش هستند تا این مهم به خوبی انجام شود.

وی شرکت و مشارکت حداکثری را در انتخابات بسیار مهم عنوان کرد و ادامه داد: هر که به عزت ایران اسلامی علاقه‌مند است، در این انتخابات باید شرکت کند و دنیا خواهد دید که مردم ایران چطور مشتاقانه به‌سمت انجام وظیفه و احقاق حق که هم وظیفه است، هم حق حرکت می‌کند.

عباسی با اشاره به اقتدار و عظمت انقلاب اسلامی ایران عنوان کرد: دشمن که همواره از این عظمت انقلاب و صلابت این ملت سرخورده شده است، این بار هم از حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن که نشانی از آگاهی، بصیرت و اراده مردمی است ضربه سنگینی خواهد خورد.

وی بر ضرورت آگاهی مردم از وظایف مهم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در عرصه قانونگذاری تاکید کرد و گفت: نمایندگان مردم در خانه ملت وظایف گسترده‌ای در پیشرفت و توسعه کشور دارند.

استاندار گیلان با تاکید بر ضرورت تلاش همه جانبه برای فراهم کردن زمینه مشارکت حداکثری مردم در انتخابات پیش رو تصریح کرد: حضور و مشارکت بالا در انتخابات، موجب افزایش قدرت نظام می‌شود.