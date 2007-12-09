ناکامی دوچرخه سواران ایران؛ پسرفت تامل برانگیز

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای دوچرخه سواری جام جهانی بیجینگ چین صبح امروز با برگزاری سه دیدار به کار خود پایان داد. تیم ایران در این مسابقات نتوانست امتیاز لازم را برای ورود به المپیک 2008 پکن بدست آورد. هرچند تیم چهار کیلومتر ایران در این دیدارها ارتقاء رکورد داشت اما در هیچ رشته ای وارد مرحله فینال نشد.

هر چند این تیم در مسابقات آسیایی داخل پیست مالزی مدالهای رنگارنگی را بدست آورد اما درعرصه جهانی حرفی برای گفتن نداشت و نه تنها نتوانست مدالی را بدست آورد بلکه رتبه نخست جهانی دو رشته تایم تریل و چهار نفره را هم از دست داد.

نکته جالب در این رقابتها این بود که هیچ کشور آسیایی آفریقایی و آمریکایی هم نتوانسته جزء سه نفر اول قرار گیرد به طوریکه اروپایی ها و باشگاه های این قاره با حضور چشمگیر خود دوچرخه سواری جهانی را برای دیگر قاره ها تعطیل کردند. در این مسابقات تنها کشور چین در رشته سرعت یک مدال برنز را بدست آورد.

از نکات دیگری که دراین دیدارها به چشم می خورد حضور موفق تیم های باشگاهی اروپا بود. در شرایطی که رقابتهای جم جهانی چین و سیدنی هر دو برای کسب امتیاز ورودی المپیک برای تیم های ملی کشورها اهمیت بسیاری داشت تیم های باشگاهی امتیازات بیشتری گرفتند. این در حالی است که کسب این امتیازات برای این تیم ها هیچ تاثیری نداشته و نمی تواند کمکی به ورزشکاران کشورهای عضو این تیم ها برای راه یابی به المپیک داشته باشد زیرا امتیاز های المپیک در مجموع تیم های ملی و ورزشکاران تیمی محسوب خواهد شد.

اعضای تیم ملی دوچرخه سواری داخل پیست ایران اعزامی به مسابقه‌های پکن را مهدی سهرابی ، سید مصطفی سید رضایی ، بهنام خسروشاهی ، امیر زرگری ، فرشید فارسی نژادیان ، محمود پراش ، حسنعلی ورپشتی ، علیرضا احمدی و عباس سعیدی تنها تشکیل می دادند. در این مسابقات 68 تیم باشگاهی و ملی از 44 کشورحضور داشتند. تیم ملی ایران سه شنبه ساعت 20 به تهران باز می گردد.