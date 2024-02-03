وضعیت بورس در هفته جاری نوسانی خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، علی فراقی کارشناس بازار سرمایه گفت: انتظاری که از مجموع عملکرد بازار سرمایه در هفته جاری خواهد رفت بازاری با کندل قرمز رنگ همراه با نوسان سبز رنگ است. البته در صورتی که در هفته جاری شاهد رسیدن شاخص بازار به محدوده دو میلیون و هفتاد هزار واحد باشیم بازار می‌تواند در این ناحیه با تقاضای نسبی همراه باشد و امید است بتواند کندل قرمز رنگ بازار و افت کم قدرت تر از کندل های دو هفته اخیر خود ثبت کند.

فراقی افزود: نکته‌ای که می‌توان مد نظر داشت این است که ناحیه ذکر شده می‌تواند نسبت به مکث گذشته بازار در اوایل هفته گذشته می‌تواند قدرت تقاضای بالاتری را تجربه نماید که نشان دهنده نزدیک شدن بازار به ناحیه‌های مساعد تر و محتمل‌تر برگشتی خواهیم بود.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان گفت: هرچند می‌توان تا زمان رسیدن بازار به ناحیه ذکر شده شاهد بازدهی بهتر نمادهای کوچک‌تر در بازار باشیم ولی در صورت شکل گیری و رسیدن بازار به ناحیه ذکر شده می‌توان انتظار برگشت تقاضای مناسب پس از مدت‌ها در نمادهای بزرگ‌تر بازار باشیم تا عملاً بتوانند به راحتی شاخص‌های اصلی بازار را هم به سمت رشد بیشتر پیش روند.