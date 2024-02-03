حمید بادامی‌نجات در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: حفظ خانه‌های واجد ارزش در شهر همدان یکی از دغدغه‌های مدیریت شهری است و اختصاص تخفیفات حوزه‌های گردشگری و میراث‌فرهنگی با این هدف انجام می‌شود.

وی ادامه داد: تشکیل ستاد گردشگری در شهرداری همدان پیامدهای خوبی به ویژه در فرآیند پرونده ثبت جهانی هگمتانه و مرکز تاریخی همدان داشت و اقدامات مثبتی در ستاد در حال پیگیری است.

بادامی‌نجات با اشاره به اینکه جهانی شدن همدان حفظ هویت فرهنگی و تاریخی کشور و استان است، افزود: خوشبختانه موانع پرونده با جدیت رفع شد و به عنوان یک نقطه قوت برای شهر همدان ثبت شد.

رئیس کمیسیون گردشگری شورای شهر همدان با اشاره به اینکه امیدواریم سال آینده شاهد جهانی شدن همدان باشیم، اظهار کرد: سال قبل بودجه خوبی برای این موضوع در شورا پیش‌بینی شد و علاوه بر اینکه اهمیت ویژه‌ای برای آن قائل هستیم بیش از ده‌ها جلسه در این زمینه برگزار شد.

وی ادامه داد: موانع پیش‌روی ثبت جهانی هگمتانه رفع شده و اقداماتی مانند حذف طبقات اضافی ساختمان حوزه هنری، حذف سواره از میدان هگمتانه، جداره‌سازی پیاده‌راه‌های بوعلی و اکباتان و حذف الحاقات اضافی از سیما و منظر شهر از جمله مواردی بود که انجام شد.‌

رئیس کمیسیون گردشگری شورای شهر همدان با بیان اینکه موانع پرونده ثبت جهانی هگمتانه و مرکز تاریخی همدان را ادامه خواهیم داد، گفت: موانع همچون قبل با جدیت پیگیری می‌شود و با حضور و خروج ارزیاب یونسکو کارها متوقف نشد.