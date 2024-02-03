آرامش به آسمان استان سمنان بازگشت/ تداوم سرمای هوا

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از سه روز پربرف و باران در اقصی نقاط استان سمنان، نگاهی به نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که آرامش به جو استان بازگشته و آسمان اغلب نقاط استان آفتابی و صاف گزارش می‌شود.

آخرین بارش‌های سامانه کم فشاری که سه روز در استان سمنان مستقر بود دیشب در کالپوش و میامی صورت گرفت و از امروز شنبه شاهد بازگشت آرامش به جو استان سمنان هستیم. آسمان مرکز استان سمنان آفتابی است اما سوز بسیار سردی در سمنان می‌وزد که نتیجه برف روزهای اخیر است. بیشینه و کمینه دمای هوای مرکز استان سمنان شش درجه بالای صفر و دو درجه زیر صفر اعلام شده است.

فردا این این روند ادامه خواهد داشت و حتی هوا یک الی دو درجه سردتر هم خواهد شد. از روزهای دوشنبه و سه شنبه قدری بر میزان دمای هوا در مرکز استان افزوده خواهد شد تا جایی که بیشینه و کمینه دمای هوای سمنان برای روز دوشنبه به ده درجه بالای صفر و سه درجه بالای صفر افزایش خواهد یافت.

گرمسار هم آسمان آفتابی دارد دمای هوا هم اکنون چهار درجه بالای صفر است و بیشینه و کمینه دمای هوا هشت درجه بالای صفر و یک درجه زیر صفر اعلام شده است. در گرمسار نیز طی روزهای آتی قدری هوا سردتر هم خواهد شد اما از روز سه شنبه شاهد وزش بادهای بسیار شدید در این شهرستان غرب نشین صنعتی خواهیم بود از میانه هفته البته دمای هوا در گرمسار افزایش خواهد یافت.

در شاهرود هم بعد از دو روز بارش برف بالاخره آسمان صاف شد و خورشید بیرون آمد اما سوز بسیار سردی صورت مردم را سرخ کرده است. برف روز قبل در تمام معابر یخ زده و شرایط خطرناکی را برای ترددها فراهم کرده است. سرمای هوا اما امروز و فردا در شاهرود ادامه دارد. بیشینه دمای هوا برای امروز صفر و کمینه هوا هفت درجه زیر صفر اعلام شده است.

این امر سبب یخ زدگی و سرمازدگی بسیاری باغات خواهد شد. فردا نیز بیشینه دمای هوا در شاهرود صفر و کمینه دمای هوا هفت درجه زیر صفر اعلام شده است. از روز سه شنبه دو الی سه درجه بر میزان دمای هوا در شاهرود افزوده می‌شود اما تا پایان هفته و در تمام روزها، کمینه دمای هوای دیار شاهوار زیر صفر خواهد بود.

دماسنج‌ها در دامغان روز عدد یک هستند بیشینه دمای هوا چهار درجه بالای صفر و کمینه دو درجه زیر صفر اعلام شده است. آرامش از امروز در جو استان سمنان حاکم شده و تا پایان هفته نیز ادامه خواهد داشت. روز سه شنبه دامغان میزبان وزش باد خواهد بود.

در میامی هم بعد از بارش برف، آرامش به جو منطقه بازگشته است بیشینه و کمینه دمای هوای میامی این شهرستان شرق نشین چهار درجه بالای صفر و کمینه دمای هوا دو درجه زیر صفر اعلام شده است. بیشینه و کمینه دمای هوا در شهمیرزاد هم صفر درجه و هشت درجه زیر صفر است و در نتیجه شهمیرزاد و مهدیشهر در کنار رضوان و کالپوش سردترین نقاط استان سمنان را امشب و فردا شب به خود اختصاص خواهند داد.