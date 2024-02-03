۱۷ فیلم جشنواره فجر در راه استان است/ آغاز اکران از ۱۶ بهمن ماه

به گزارش خبرنگار مهر، امین درخشان ظهر شنبه در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: جشنواره فیلم. فجر را در استان داریم و از ۱۶ تا ۲۳ بهمن ماه این جشنواره در استان برگزار می‌شود.

وی از نمایش ۱۷ فیلم در محورهای مختلف خبر داد و اظهار کرد: این ظرفیت در سینما هنر استان دیده شد.

درخشان گفت: ۴ نوبت برای نمایش فیلم‌ها از ۱۶ بهمن پیش بینی شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تصریح کرد: برای تحقق این جشنواره، همه مقدمات انجام شده و در راستای آغاز جشنواره آمادگی لازم وجود دارد.

درخشان با بیان اینکه جشنواره فیلم فجر از مؤلفه‌های قدرت فرهنگی کشور است، اظهار کرد: اصحاب رسانه خود متولی این جشنواره هستند تا میزبان شایسته ای باشیم

درخشان گفت: وظیفه ما بستر سازی برای برگزاری هرچه مطلوب‌تر جشنواره فیلم فجر است.

درخشان با اشاره به جشنواره هنرهای تجسمی، اظهار کرد: ۳۶٠ اثر از استان به دبیرخانه مرکزی ارسال و ۱۵ اثر پذیرفته شد.

درخشان افزود: همچنین جشنواره موسیقی فجر با محوریت ۷ گروه و پوشش ۲٠ اثر در استان اجرایی می‌شود.

درخشان گفت: این جشنواره از ۲۵ بهمن در استان هدفگذاری شد.