۱۷ فیلم جشنواره فجر در راه استان است/ آغاز اکران از ۱۶ بهمن ماه

به گزارش خبرنگار مهر، امین درخشان ظهر شنبه در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: جشنواره فیلم. فجر را در استان داریم و از ۱۶ تا ۲۳ بهمن ماه این جشنواره در استان برگزار میشود.
وی از نمایش ۱۷ فیلم در محورهای مختلف خبر داد و اظهار کرد: این ظرفیت در سینما هنر استان دیده شد.
درخشان گفت: ۴ نوبت برای نمایش فیلمها از ۱۶ بهمن پیش بینی شده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تصریح کرد: برای تحقق این جشنواره، همه مقدمات انجام شده و در راستای آغاز جشنواره آمادگی لازم وجود دارد.
درخشان با بیان اینکه جشنواره فیلم فجر از مؤلفههای قدرت فرهنگی کشور است، اظهار کرد: اصحاب رسانه خود متولی این جشنواره هستند تا میزبان شایسته ای باشیم
درخشان گفت: وظیفه ما بستر سازی برای برگزاری هرچه مطلوبتر جشنواره فیلم فجر است.
درخشان با اشاره به جشنواره هنرهای تجسمی، اظهار کرد: ۳۶٠ اثر از استان به دبیرخانه مرکزی ارسال و ۱۵ اثر پذیرفته شد.
درخشان افزود: همچنین جشنواره موسیقی فجر با محوریت ۷ گروه و پوشش ۲٠ اثر در استان اجرایی میشود.
درخشان گفت: این جشنواره از ۲۵ بهمن در استان هدفگذاری شد.
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