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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۳۱

رییس مجلس نمایندگان آمریکا:

سیاست بایدن در قبال ایران شکست خورده است

سیاست بایدن در قبال ایران شکست خورده است

مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در سخنانی سیاست بایدن در قبال ایران را شکست خورده دانست.

به گزارش خبرگزار مهر به نقل از نووستی، مایک جاسنون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا با انتقاد از سیاست‌های جو بایدن در قبال ایران، آن‌ها را شکست خورده و فاقد کارایی دانست.

جانسون در ادامه ادعاهای خود سیاست بایدن با ایران را کنار آمدن با ایران خواند و گفت: «دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور باید بپذیرد که استراتژی او برای کنار آمدن با ایران برای کل جهان مخرب است».

وی گفت: «دولت بایدن مدت‌ها پیش باید متوجه می‌شد راهبردش برای کنار آمدن با ایران برای جامعه بین‌المللی و ثبات منطقه مخرب است… زمان بیدار شدن او فرا رسیده است.»

جانسون مدعی شد که از اکتبر ۲۰۲۳، بیش از ۱۵۰ حمله به نیروهای آمریکایی در خاورمیانه صورت گرفته است و ایالات متحده باید فوراً به حمله به نیروهای آمریکایی «پاسخ شفاف و قاطع» می‌داد.

کد مطلب 6012864

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