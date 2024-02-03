ناحیه اقتصادی درروستای مافی کندی سلماس ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان صبح شنبه در بازدید از روستای مافی کندی سلماس قطب تولید مجسمه کشور، روستای مافی کندی سلماس را از مستعدترین روستاهای کشور عنوان کرد و افزود: در این روستا بیش از ۱٠٠ کارگاه تولید مجسمه ماهیانه حدود ۳ میلیارد تومان ارز آوری به کشور و استان دارند.

وی با اعلام اینکه با راه اندازی این واحدها برای ۲ هزار تن فرصت شغلی جدید ایجاد شده است افزود: دولت آمادگی لازم برای رونق اقتصادی این روستا را فراهم کرده است.

استاندار آذربایجان غربی همچنین از ایجاد ناحیه اقتصادی در جوار این روستا خبر داد و گفت: با تخصیص زمین به میزان ۱٠ هکتار مجتمع کارگاهی و نمایشگاهی با هدف توسعه صنعت مجسمه سازی در این روستا ایجاد می‌شود.

معتمدیان از آغاز طرح مطالعاتی این ناحیه خبر داد و گفت: طرح مطالعاتی ساخت ناحیه اقتصادی بزودی توسط مهندسان مشاور آغاز می‌شود.

اخذ پروانه صنفی، برگزاری دورهای حرفه‌ای ساخت مجسمه، ایجاد اتحادیه مجسمه سازی از دیگر محورهای سخنان استاندار آذربایجان غربی به سلماس بود.

وی همچنین گفت: تولیدات این روستا به کشورهای همجوار از جمله آذربایجان، ارمنستان، عراق و ترکیه صادر می‌شود.

در پایان تولید کنندگان هم نظرات و پیشنهادات خود را برای رونق این صنعت بیان کردند.

روستای مافی کندی با ۸٠٠ نفر جمعیت در شمال سلماس واقع شده است.