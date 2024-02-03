اعزام تیم کونگ فو دختران نوجوان قم به مسابقات قهرمانی کشور

محمد خان احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ابراز کرد: مسابقات کونگ فو قهرمانی نوجوانان دختر کشور در حالی امروز و فردا برگزار می شود که تیم دختران قم نیز به مسابقات اعزام شده است.

رییس هیات کونگ فو استان قم افزود: مهتاب شاهی در وزن منهای 38 کیلوگرم، نازنین مریم خاکی در وزن منهای 48 کیلوگرم، فاطمه زهرا زند در وزن منهای 51 کیلوگرم، فاطمه اصلانی در وزن منهای 55 کیلوگرم و

معصومه رحمانی در وزن منهای 60 کیلوگرم کونگ فوکاران استان قم در مسابقات کشوری خواهند بود.

وی بیان کرد: علاوه بر پنج کونگ فو کار قمی، تیم قم را معصومه نعمتی به عنوان مربی و معصومه زندی در نقش مدیر همراهی خواهند کرد.

خان احمدی افزود: مسابقات کونگ فو قهرمانی نوجوانان دختر کشور به میزبانی شهریار ، امروز و فردا با حضور ورزشکارانی از سراسر کشور برگزار می شود.