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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۳۹

در گفت‌وگو با مهر عنوان شد؛

اعزام تیم کونگ فو دختران نوجوان قم به مسابقات قهرمانی کشور

اعزام تیم کونگ فو دختران نوجوان قم به مسابقات قهرمانی کشور

قم- رییس هیات کونگ فو استان قم از اعزام شدن تیم کونگ فو دختران نوجوان این استان به مسابقات قهرمانی کشور خبر داد.

محمد خان احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ابراز کرد: مسابقات کونگ فو قهرمانی نوجوانان دختر کشور در حالی امروز و فردا برگزار می شود که تیم دختران قم نیز به مسابقات اعزام شده است.

رییس هیات کونگ فو استان قم افزود: مهتاب شاهی در وزن منهای 38 کیلوگرم، نازنین مریم خاکی در وزن منهای 48 کیلوگرم، فاطمه زهرا زند در وزن منهای 51 کیلوگرم، فاطمه اصلانی در وزن منهای 55 کیلوگرم و

معصومه رحمانی در وزن منهای 60 کیلوگرم کونگ فوکاران استان قم در مسابقات کشوری خواهند بود.

وی بیان کرد: علاوه بر پنج کونگ فو کار قمی، تیم قم را معصومه نعمتی به عنوان مربی و معصومه زندی در نقش مدیر همراهی خواهند کرد.

خان احمدی افزود: مسابقات کونگ فو قهرمانی نوجوانان دختر کشور به میزبانی شهریار ، امروز و فردا با حضور ورزشکارانی از سراسر کشور برگزار می شود.

کد مطلب 6012878

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