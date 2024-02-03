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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۲۵

فرمانده سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم (ع):

رفع مشکلات مردم چهارمحال و بختیاری نیازمند توجه مقامات کشوری است

رفع مشکلات مردم چهارمحال و بختیاری نیازمند توجه مقامات کشوری است

شهرکرد-فرمانده سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم (ع) گفت: مردم این استان با همه خوبی‌هایی که دارند دچار مشکلاتی هستند و نیازمند کمک مسؤولان کشوری هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی‌محمد اکبری صبح شنبه در آئین تکریم و معارفه بازرس کل چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: بیشترین شکایات در خصوص بخش خصوصی و آسیب‌های وارده در این بوده است.

وی با اشاره به اینکه مردم چهارمحال و بختیاری همواره در زمره اولین‌ها بوده‌اند، افزود: این مردم اولین گروهی بودند که با امام راحل بیعت کردند، اولین شهدا در عرصه‌های مختلف مربوط به این استان است، اما همین مردم با همه خوبی‌هایی که دارند دچار مشکلاتی هستند و نیازمند کمک مسؤولان کشوری هستند.

فرمانده سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم (ع) ادامه داد: مردم این استان هم خوش استقبال و هم خوش بدرقه هستند، اما این به عملکرد مدیر مربوط می‌شود که تا چه حد گره‌ها و مشکلات مردم را حل و فصل کرده‌اند.

کد مطلب 6012883

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