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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۴۳

رییس اوقاف شهرستان قم خبر داد؛

برگزاری ۴۵ محفل قرآنی در مساجد و مدارس قم به مناسبت دهه فجر

برگزاری ۴۵ محفل قرآنی در مساجد و مدارس قم به مناسبت دهه فجر

قم- رییس اوقاف شهرستان قم از برپایی مراسم جشن انقلاب با محافل قرآنی دهه فجر در ۴۵ مسجد، حوزه علمیه، دانشگاه و مدارس قم با همکاری بقاع شاخص استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر،، حجت‌الاسلام سید نورالدین صمدانی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تدارک وسیع اوقاف استان برای ایام الله دهه فجر اظهار کرد: بر این اساس در مساجد، مراکز حوزوی، دانشگاه‌ها و مدارس، مراسم جشن انقلاب همراه با محافل قرآنی برگزار خواهد شد.

وی افزود: قرار است در ۴۵ مسجد مدرسه، و حوزه علمیه و دانشگاه شاهد برگزاری مراسم مذکور با همکاری بقاع متبرکه شاخص استان قم باشیم.

رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان قم با اشاره به این بقاع متبرکه خاطرنشان کرد: آستان مقدس امامزادگان شاه سید علی (ع)، ابراهیم (ع)، موسی مبرقع (ع)، علی بن جعفر (ع)، ابواحمد (ع) و چهارامامزاده (ع)، در برپایی این ۴۵ مراسم همکاری دارند.

وی ادامه داد: مراسم مختلف از روز چهارشنبه یازدهم بهمن ماه و از ساعت هفت و نیم صبح در مدرسه شهیدان فاطمی شروع شده و تا روز بیست و دوم بهمن ماه که آخرین مراسم بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء در مسجد صاحب الزمان (عج) تدارک دیده شده ادامه دارند.

صمدانی گفت: در ۱۲ مسجد و ۲۳ مدرسه ،۱۰ مرکز علمی حوزوی و دانشگاهی برنامه‌های مختلفی با عنوان جشن انقلاب و محافل قرآنی با مشارکت بقاع شاخص تدارک دیده شده است که این مدارس شامل آموزشگاه‌های دخترانه و پسرانه در مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم هستند.

رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان قم با توجه به کثرت مدارس، مساجد و حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها ابراز کرد: سعی شده در همه مناطق و محله‌های مختلف استان، شاهد برگزاری مراسم جشن انقلاب و محافل قرآنی باشیم.

کد مطلب 6012886

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