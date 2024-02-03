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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۲۷

رئیس حوزه علمیه امامیه شهرکرد:

عدل یکی از بالاترین ارزش‌های جامعه بشری است

عدل یکی از بالاترین ارزش‌های جامعه بشری است

شهرکرد-رییس حوزه علمیه امامیه شهرکرد گفت: عدل یکی از بالاترین ارزش‌های جامعه بشری است و حکم به عدالت برای امراء ثواب بالایی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید ابوالحسن فاطمی صبح شنبه در آئین تکریم و معارفه بازرس کل چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: عدل یکی از بالاترین ارزش‌های جامعه بشری است و حکم به عدالت برای امراء ثواب بالایی دارد و یک ساعت به عدل حکم کردن، معادل عبادت زیادی است.

وی تصریح کرد: در فرهنگ اسلام الگوی بزرگی چون امیرالمومنین (ع) را داریم که کسی در اجرای عدل به پای ایشان نمی‌رسد.

رئیس حوزه علمیه امامیه شهرکرد بیان داشت: یکی از مشهورترین عناوین حضرت مهدی (عج) این است که ایشان روزی زمین را پر از عدل و داد می‌کنند.

فاطمی با اشاره به اینکه امام خمینی (ره) در مسیر تحقق عدالت حتی با فرزند خود نیز تعارف نداشت افزود: برای ایشان جز راه و مسیر خدا اهمیت نداشت و این رفتارشان برخاسته از ایمان، اخلاص و اتصال به خداوند است.

وی یادآور شد: انتظار مردم، خانواده شهدا و دلسوزان نظام این است که عدالت در جامعه گسترده شود چراکه به وسیله عدل زمین و زمان بر پا است و همه امور بر مسیر خود در حرکت است.

کد مطلب 6012926

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