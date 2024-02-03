به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید ابوالحسن فاطمی صبح شنبه در آئین تکریم و معارفه بازرس کل چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: عدل یکی از بالاترین ارزش‌های جامعه بشری است و حکم به عدالت برای امراء ثواب بالایی دارد و یک ساعت به عدل حکم کردن، معادل عبادت زیادی است.



وی تصریح کرد: در فرهنگ اسلام الگوی بزرگی چون امیرالمومنین (ع) را داریم که کسی در اجرای عدل به پای ایشان نمی‌رسد.



رئیس حوزه علمیه امامیه شهرکرد بیان داشت: یکی از مشهورترین عناوین حضرت مهدی (عج) این است که ایشان روزی زمین را پر از عدل و داد می‌کنند.



فاطمی با اشاره به اینکه امام خمینی (ره) در مسیر تحقق عدالت حتی با فرزند خود نیز تعارف نداشت افزود: برای ایشان جز راه و مسیر خدا اهمیت نداشت و این رفتارشان برخاسته از ایمان، اخلاص و اتصال به خداوند است.



وی یادآور شد: انتظار مردم، خانواده شهدا و دلسوزان نظام این است که عدالت در جامعه گسترده شود چراکه به وسیله عدل زمین و زمان بر پا است و همه امور بر مسیر خود در حرکت است.