به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله حبیبی صبح امروز شنبه در دیدار با معلمان و مربیان دبیرستان شاهد میثاق آموزش و پرورش ناحیه ۴ اهواز بیان کرد: یکی از برنامه‌ها و اولویت‌های مجموعه تعلیم و تربیت خوزستان توجه ویژه به نظرها و ایده‌های معلمان تحولی در استان و مشارکت دادن همکاران در حوزه‌های مختلف عملکردی است.

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش خوزستان تاکید کرد: بر این اساس باید فاصله بین نیروهای صف و ستاد کاهش یابد و این امر مهم در قالب برنامه‌ریزی برای همگرایی بیشتر انجام می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت اجرای برنامه‌های کیفیت بخشی در مدارس خوزستان اضافه کرد: مدارس خاص مثل مدارس شاهد به عنوان یک ظرفیت خوب باید تحت پوشش برنامه‌های کیفیت بخشی قرار گیرند تا شاهد رشد شاخص‌های تعلیم و تربیت در استان باشیم.

حبیبی گفت: یکی از اولویت‌های ۱۰ گانه مجموعه تعلیم و تربیت خوزستان افزایش رضایتمندی فرهنگیان از طریق ارتقای وضعیت رفاهی همکاران است و بر این اساس آموزش و پرورش استان از همه ظرفیت‌های موجود برای تحقق این هدف استفاده خواهد کرد.