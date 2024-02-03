به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست شورای سیاستگذاری و علمی همایش تولید نان کامل با تاکید بر بررسی چالش‌ها و دغدغه‌ها در تالار شهید بهشتی برگزار شد.

محمد اسماعیل مطلق رئیس دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی، در این نشست گفت: باید به سمتی حرکت کنیم که نان حاوی پروتئین و ریزمغذی‌ها را به دست مردم برسانیم.

وی این همایش را فرصتی مغتنم برای بررسی چالش‌های موجود در خصوص نان کامل عنوان کرد و افزود: هدف ما آگاه‌سازی مردم در خصوص تهیه و مصرف نان سالم و کامل است.

مطلق، نان و گندم را بحثی حیاتی برشمرد که سلامت ۸۰ میلیون ایرانی به آن مربوط می‌شود و ادامه داد: در این همایش باید چالش‌های موجود در خصوص آرد و نان بررسی شده و راهکارهای پیشنهادی برای رفع آنها اعلام شود.

وی تاکید کرد: دستاوردهای این همایش باید به مراجع بالاتر برای رسیدگی ارسال شود.