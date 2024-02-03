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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۴۳

رییس اداره تبلیغات اسلامی قائنات خبر داد؛

برگزاری ۱۵۰ برنامه فرهنگی طی دهه مبارک فجر در قاین

برگزاری ۱۵۰ برنامه فرهنگی طی دهه مبارک فجر در قاین

بیرجند- رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قائنات از برگزاری بیش از ۱۵۰ برنامه فرهنگی در ایام الله دهه مبارک فجر در این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام حسن سهرابی نژاد در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از برگزاری بیش از ۱۵۰ برنامه فرهنگی توسط روحانیون مستقر، خانه‌های قرآن و هیئات مذهبی در سطح شهر و روستاهای این شهرستان در ایام الله دهه مبارک فجر خبر داد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قائنات افزود: برگزاری جشن پیروزی انقلاب، غبارروبی مزار مطهر شهداء، برپایی کارناوال شادی، آذین بندی مساجد و هیئات مذهبی، برگزاری جلسات تبیین خدمات نظام در عرصه داخلی و خارجی، برگزاری جلسات سالروز شهادت امام موسی کاظم (ع)

سهرابی نژاد ادامه داد: همچنین از برگزاری محافل انس با قرآن، کارگاه‌های آموزشی و … توسط موسسات و خانه‌های قرآن در ایام الله دهه فجر خبر داد و افزود: روایت گری داستان انقلاب، محفل انس با قرآن با یاد شهداء، اجتماع منتظران ظهور با قرائت زیارت عاشورا و… توسط موسسات و خانه‌های قرآن برگزار خواهد شد.

وی از اعزام کاروان دین - نشاط-امید در ایام دهه مبارک فجر خبر داد و یادآور شد: در راستای عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر ترویج ایمان و امید در بین جامعه همراه با برنامه‌های شاد و متنوع و همچنین تبیین خدمات نظام در عرصه داخلی و بین‌المللی و… برگزار می‌شود.

کد مطلب 6012951

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