برگزاری ۱۵۰ برنامه فرهنگی طی دهه مبارک فجر در قاین

حجت الاسلام حسن سهرابی نژاد در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از برگزاری بیش از ۱۵۰ برنامه فرهنگی توسط روحانیون مستقر، خانه‌های قرآن و هیئات مذهبی در سطح شهر و روستاهای این شهرستان در ایام الله دهه مبارک فجر خبر داد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قائنات افزود: برگزاری جشن پیروزی انقلاب، غبارروبی مزار مطهر شهداء، برپایی کارناوال شادی، آذین بندی مساجد و هیئات مذهبی، برگزاری جلسات تبیین خدمات نظام در عرصه داخلی و خارجی، برگزاری جلسات سالروز شهادت امام موسی کاظم (ع)

سهرابی نژاد ادامه داد: همچنین از برگزاری محافل انس با قرآن، کارگاه‌های آموزشی و … توسط موسسات و خانه‌های قرآن در ایام الله دهه فجر خبر داد و افزود: روایت گری داستان انقلاب، محفل انس با قرآن با یاد شهداء، اجتماع منتظران ظهور با قرائت زیارت عاشورا و… توسط موسسات و خانه‌های قرآن برگزار خواهد شد.

وی از اعزام کاروان دین - نشاط-امید در ایام دهه مبارک فجر خبر داد و یادآور شد: در راستای عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر ترویج ایمان و امید در بین جامعه همراه با برنامه‌های شاد و متنوع و همچنین تبیین خدمات نظام در عرصه داخلی و بین‌المللی و… برگزار می‌شود.