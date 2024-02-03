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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۴۵

رییس پلیس آگاهی البرز:

سارقان مامورنما را شناسایی کنید

سارقان مامورنما را شناسایی کنید

کرج- رییس پلیس آگاهی استان البرز از دستگیری اعضای باند حرفه‌ای سارقان مامورنما خبر داد و گفت: تصاویر بدون پوشش این متهمان با دستور مقام قضایی برای شناسایی از سوی مالباختگان منتشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حکمت الله شجاعی عنوان کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت از شهروندان از سوی چند سارق تحت پوشش مأمور، دستگیری آنها به صورت ویژه در دستورکار پلیس آگاهی استان البرز قرار گرفت.

وی افزود: این سارقان با خودروی شخصی خود را عنوان مأمور انتظامی معرفی و سپس اقدام به سرقت تلفن همراه و کارت بانکی شهروندان می‌کردند و به سرعت از محل متواری می‌شدند. مردم در مواجهه با چنین افرادی حتماً کارت شناسایی معتبر و حکم مأموریت را از آنها درخواست کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان البرز با بیان اینکه کارآگاهان پلیس آگاهی با تلاش چندین روزه و به کارگیری اقدامات اطلاعاتی - پلیسی موفق به دستگیری دو سارق در این زمینه شدند، مطرح کرد: افراد دستگیر شده از متهمان سابقه دار و حرفه‌ای در امر سرقت هستند.

سرهنگ شجاعی با اشاره به اعتراف متهمان به چندین فقره سرقت با شیوه‌های جعل عنوان مأمور، خطاب به شهروندان خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مواجهه با افراد مشکوک با ۱۱۰ تماس بگیرند تا بلافاصله نزدیکترین گشت انتظامی به محل اعزام شود.

وی گفت: با دستور بازپرسی شعبه ۱۱ دادگاه عمومی و انقلاب ناحیه ۳ شهید بهشتی کرج، تصاویر بدون پوشش این متهمان منتشر می‌شود تا چنانچه شهروندان با این شیوه یا توسط این افراد مورد سرقت قرار گرفته‌اند، برای طرح شکایت و پیگیری پرونده به پلیس آگاهی استان البرز مراجعه کنند.

کد مطلب 6012961

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