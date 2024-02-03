برگزاری جشنواره ملی دفاع مقدس فانوس به میزبانی چهارمحال و بختیاری

سید مصطفی موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: فراخوان هشتمین جشنواره ملی دفاع مقدس فانوس که مقرر است به میزبانی چهارمحال و بختیاری برگزار شود منتشر شده است.

معاون هنری و سینمایی اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه آثار ارسالی به این جشنواره باید دارای موضوعات دفاع مقدس، ایثار، شهادت و مقاومت باشند، افزود: مراسم اختتامیه جشنواره ملی دفاع مقدس فانوس در شهریورماه سال ۱۴۰۳ برگزار می‌شود و علاقه‌مندان برای ارسال آثار خود تا ۲۹ اسفند سال جاری فرصت دارند.

وی در خصوص نحوه ارسال آثار به هشتمین جشنواره ملی دفاع مقدس فانوس گفت: افراد می‌توانند آثار خود را به همراه نام و نام خانوادگی، کد ملی و شماره تلفن همراه به شماره تماس ۰۹۹۳۳۸۸۲۰۷۵ در پیام‌رسان ایتا ارسال کنند.

موسوی عنوان کرد: علاقه‌مندان همچنین می‌توانند برای ارسال آثار خود به آدرس شهرکرد، چهارراه طالقانی، مجتمع ادارت، اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری مراجعه کنند.

معاون هنری و سینمایی اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه جشنواره ملی دفاع مقدس فانوس در ۶ بخش برگزار می‌شود، اضافه کرد: هنرهای نمایشی شامل تئاتر صحنه‌ای، تئاتر خیابانی و نمایشنامه، هنرهای تجسمی شامل عکاسی، نقاشی و پوستر، فیلم شامل داستانی کوتاه، مستند کوتاه، نماهنگ و انیمیشن از جمله بخش‌های این جشنواره است.

وی تصریح کرد: موسیقی و سرود شامل موسیقی با کلام، موسیقی بی‌کلام و سرود، بخش رادیویی شامل نمایش رادیویی و پادکست و بخش ویژه دانش‌آموزی نیز شامل تئاتر صحنه‌ای، سرود دانش‌آموزی، نقاشی و فیلم کوتاه ۱۸۰ ثانیه‌ای از دیگر بخش‌های جشنواره ملی دفاع مقدس فانوس است.