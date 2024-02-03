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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۰۲

فرمانده انتظامی ساوجبلاغ خبر داد؛

دستگیری ۳۸ نفر فروشنده موادمخدر در ساوجبلاغ

دستگیری ۳۸ نفر فروشنده موادمخدر در ساوجبلاغ

ساوجبلاغ- فرمانده انتظامی ساوجبلاغ از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و دستگیری ۳۸ فروشنده موادمخدر در دی سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی سلیمانی گفت: در راستای پیشگیری از فعالیت سوداگران مرگ و کاهش جرایم، طرح ارتقای امنیت اجتماعی با همکاری عوامل انتظامی در سطح شهرستان ساوجبلاغ در دی سال جاری به مرحله اجرا گذاشته شد.

وی عنوان کرد: در اجرای این طرح مأموران انتظامی ۱۱۴ کیلو و ۶۵۰ گرم انواع مواد مخدر را کشف، ۳۸ نفر فروشنده مواد مخدر را دستگیر و ۱۳۵ نفر معتاد متجاهر را جمع آوری کردند و به مراکز مجاز ترک اعتیاد تحویل دادند.

سرهنگ سلیمانی بیان کرد: هدف اصلی اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی، پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز از برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی است که این مهم با جدیت و به صورت روزانه و مستمر توسط این فرماندهی پیگیری می‌شود.

کد مطلب 6012973

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