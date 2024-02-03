رونمایی از فناوری نوین نانو حباب برای نخستین بار در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله عباسی پیش از ظهر شنبه در آئین رونمایی از فناوری نوین نانو حباب، افتتاح پروژه و بازدید از تصفیه خانه آب شهر ساوه، اظهار کرد: شهرستان ساوه دارای حدود ۳۲۰ هزار جمعیت، با ۹۳۵۰۰ مشترک آب و ۱۲۱۵۰ مشترک فاضلاب است که نیاز آبی متوسط شهر ساوه ۸۳۰ لیتر بر ثانیه و نیاز آبی پیک مصرف ۱۱۴۴ لیتر بر ثانیه است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی افزود: آب شرب شهرستان ساوه از ۶۰ درصد منابع آب سطحی و ۴۰ درصد آن از منابع آب زیر زمینی تأمین می‌شود که مهم‌ترین منبع تأمین کننده آب شرب ساوه از منابع سد الغدیر است که در این راستا مقرر شد یک تصفیه خانه به روش متعارف و به ظرفیت ۱۱۵۰ لیتر بر ثانیه در ۲ مدول ۵۷۵ لیتر بر ثانیه طراحی و ساخته شود.

عباسی گفت: ساخت مدول نخست آن با ظرفیت ۵۷۵ لیتر بر ثانیه در سال ۱۳۸۸ کلید خورد و در سال ۱۳۹۳ به بهره برداری رسید.

وی ادامه داد: پس از ایجاد تصفیه خانه و طی مراحل تصفیه، شاهد پدیده بو و طعم در آب تصفیه بودیم که این موضوع نارضایتی مصرف کنندگان و مشترکین را در پی داشت و فرآیند تصفیه نیز قادر به حذف بو و طمع از آب شرب نبود که به علت کیفیت آب سد الغدیر است.

عباسی گفت: برای رفع این نقیصه روش‌های مختلف، همچون استفاده از کربن و ازن زنی مورد آزمایش قرار گرفت که آنگونه که باید رضایت بخش نبود.

عباسی گفت: با توجه به این مهم، استفاده از ظرفیت و توانمندی شرکت‌های دانش بنیان در دستور کار قرار گرفت و موضوع با ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست محترم جمهوری در میان گذاشته شد.

وی گفت: پس از زحمات فراوان و تحقیقات به عمل آمده موفق شدیم با کمک جوانان برومند این آب و خاک برای اولین بار روشی را ابداع کنند که ضمن بالا بردن اثر بخشی ازن و جلوگیری از هدر رفت آن موجب اختلاط آن با آب شده و کارایی ازن را در آب به میزان ۶۵ تا ۷۰ درصد بالا برده و حلالیت آن افزایش داده شد.

مدیرکل اداره آب و فاضلاب استان مرکزی تصریح کرد: اکنون ما کمترین حجم آب سد الغدیر را داریم و کیفیت آب سد نیز به پایین‌ترین سطح خود رسیده اما مردم به هیچ عنوان نارضایتی در کیفیت آب شرب ندارند.