افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۲۵ پروژه برق در بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حشمتی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با تبریک دهه مبارک فجر و اعیاد ماه رجب اظهار کرد: از مجموعه ۲۵ پروژه شرکت ۱۳ پروژه با هزار و ۴۸۲ میلیارد و ۸۹۸ میلیون ریال آماده افتتاح شده که در دهه فجر بهره برداری میشود.
وی بیان کرد: شاخصترین پروژه افتتاحی شامل نیرو رسانی، توسعه، بازسازی و بهینه سازی شامل تهیه و تأمین مصالح، حمل، ساخت، نصب، احداث و احداث شبکه و تأسیسات است که با ۳۰۲ میلیارد و ۸۲۶ میلیون ریال اعتبار مورد بهره برداری قرار میگیرد.
حشمتی ادامه داد: احداث نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی در شهرستان دشتی با ۸۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال اعتبار و خرید تجهیزات برق رسانی به طرح نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت در سراسر استان با ۷۰ میلیارد ریال اعتبار از دیگر پروژههای افتتاحی استان بوشهر برای دهه فجر است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر تصریح کرد: اصلاح و بهینه سازی شبکههای برق و رفع حریم در سطح استان با ۱۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال اعتبار و اتوماسیون صنعتی تجهیزات شبکه در سراسر استان با ۱۶۰ میلیارد ریال اعتبار از دیگر پروژههای شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر است که در هفته پیش رو به بهره برداری میرسد.
حشمتی افزود: در دهه مبارک فجر همچنین عملیات اجرایی چهار نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۵۰ مگاوات در شهرستانهای تنگستان، دشتی و دیلم با ۱۵ هزار میلیارد ریال اعتبار آغاز میشود.
وی یادآور شد: در این دهه عملیات اجرایی ۲ هزار واحد نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی حمایتی با سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار در شهرستانهای ۱۰ گانه با حضور مسؤولان استانی و شهرستانی آغاز میشود.
حشمتی افزود: همزمان با آغاز دهه مبارک فجر پروژههای نیرو رسانی، توسعه، بازسازی و بهینه سازی شامل تهیه و تأمین مصالح، حمل، ساخت، نصب، احداث و احداث شبکه و تأسیسات در تمامی شهرستانهای استان بوشهر افتتاح و یا عملیاتی میشود.
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