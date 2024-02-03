رخت سفید برف بر تن کرمانشاه/ به ۴۳۰ گرفتار در برف امدادرسانی شد

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: استان کرمانشاه با مرکزیت کلانشهر کرمانشاه از استان‌های غربی به‌شمار می‌آید که از شمال به استان کردستان، از جنوب به استان لرستان و ایلام، از شرق به استان همدان و از غرب به کشور عراق محدود می‌شود و ۲ میلیون نفر جمعیت در ۱۴ شهرستان، ۳۴ شهر، ۸۶ دهستان و ۲ هزار و ۵۹۵ آبادی دارد که ۲.۴ درصد جمعیت کشور در این استان ساکن هستند که از این تعداد ۷۵ درصد در نقاط شهری و ۲۵ درصد در نقاط روستایی زندگی می‌کنند.

با توجه به سامانه بارشی مستقر بر جو منطقه، که از بعد از ظهر پنجشنبه تا بامداد شنبه سبب بارش باران و برف در استان کرمانشاه شد و بارش برف در برخی مناطق و گردنه‌های برفگیر شدت سنگینی داشت؛ در پی این بارش‌ها اکثر محورهای مواصلاتی کرمانشاه برفی شد و مسئولین اجرایی استان از فرمانداران تا مدیریت بحران و پلیس راه، راهداری، هلال احمر و نیروهای امدادی استان کرمانشاه را پای کار آورد تا شیرینی بارش رحمت الهی برف به کام مردم دیار کرمانشاه شیرین‌تر شود.

در پی بارش برف سنگین و کولاک در برخی مناطق استان کرمانشاه مسیر برخی از محورهای روستایی مسدود شد.

بسیاری از گردنه‌های برفگیر استان کرمانشاه در اثر لغزندگی جاده و یخ زدگی و حجم سنگین برف دچار ترافیک شد و بسیاری از خودروها در برف زمین‌گیر شدند که با تلاش نیروهای راهداری و هلال احمر و پلیس راه و نیروهای امدادی به افراد گرفتار در برف و کولاک کمک‌رسانی شد.

روز چهارشنبه هفته گذشته هواشناسی کرمانشاه با اعلام هشدار سطح نارنجی در استان کرمانشاه به دستگاه‌های اجرایی برای آمادگی هشدار داد.

اعلام هشدار سطح نارنجی برای کرمانشاه / باران و برف پیش بینی می‌شود

سرپرست سازمان هواشناسی کرمانشاه روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: موج اصلی از سامانه بارشی حاکم در منطقه، از بعدازظهر امروز تا اواخر روز جمعه جو استان را تحت تأثیر داشته، بارش حاصل از آن علاوه بر ارتفاعات، گردنه‌ها و نواحی سردسیر، به تدریج در مناطق معتدل نیز به صورت برف مشاهده خواهد شد.

وی افزود: نوع مخاطره‌ای که در این سامانه در استان پیش بینی می‌شود بارش باران، برف و کاهش محسوس دمای هوا و مه است.

علی محمد زورآوند تصریح کرد: کل استان کرمانشاه به ویژه نیمه غربی و نواحی شمالی شامل شهرستان‌های پاوه، روانسر، جوانرود، تازه آباد، اسلام آباد، کرند غرب، گیلانغرب، سنقر و کنگاور منطقه اثر این موج از سامانه بارشی خواهد بود.

وی ادامه داد: کاهش محسوس دمای هوا نیز در همه شهرستان‌های استان کرمانشاه به ویژه نواحی سردسیر رخ خواهد داد.

زورآوند خاطرنشان کرد: آبگرفتگی معابر، لغزندگی جاده‌ها، کاهش میدان دید، به تدریج یخبندان، احتمال انسداد جاده‌ها، لغو پرواز و اختلال در ناوگان حمل و نقل جاده‌ای اثرات پیش بینی شده برای فعالیت این سامانه است.

وی احتیاط در رانندگی، اجتناب از فعالیت‌های کوه نوردی و ترددهای غیرضرور، انتقال ماشین‌آلات کشاورزی به نقاط مسقف، کنترل دمای گلخانه‌ها و سالن‌های تولید، مدیریت مصرف حامل‌های انرژی را به مردم استان کرمانشاه توصیه کرد.

با ورود سامانه بارشی و تحقق پیش بینی هواشناسی بارش برف و باران در استان کرمانشاه آغاز شد و بلافاصله رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کرمانشاه در خصوص لغزندگی معابر هشدار صادر کرد.

رانندگان کرمانشاهی مراقب لغزندگی معابر باشند

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کرمانشاه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: متأسفانه در بارش برف که چند روز پیش اتفاق افتاد تعدادی از رانندگان بدون در نظر داشتن قواعد رانندگی ایمن، موجب بروز تصادف و خسارت به خود و دیگران شدند و در اثر تصادفات زنجیره‌ای تعدادی از معابر کلانشهر کرمانشاه دچار مشکل ترافیکی گردیدند.

وی افزود: بازهم تاکید می‌کنیم که رعایت سرعت مطمئنه و حفظ فاصله طولی بهترین راهکار برای پیشگیری از تصادفات در معابر لغزنده می‌باشد.

سرهنگ محمد حیدری تاکید کرد: شهرداری‌ها باید وظایف خود را در شرایط جوی نامساعد به ویژه در هنگام بارش برف به خوبی انجام دهند.

وی توصیه کرد: رانندگانی که قصد مسافرت برون شهری دارند حتماً از سلامت وسیله نقلیه خود مطمئن باشند و از عجله و شتاب پرهیز کنند.

سرهنگ حیدری در پایان افزود: در فصل سرما همراه داشتن زنجیر چرخ در معابر کوهستانی الزامی است و رانندگان عزیز باید با نحوه استفاده از آن آشنا باشند تا در شرایط خاص بتوانند از آن بهره ببرند.

پرواز مسیر کرمانشاه به تهران لغو شد

مدیر روابط عمومی فرودگاه استان کرمانشاه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اطلاع رسانی از آخرین وضعیت پرواز در کرمانشاه، اظهار کرد: در پی تغییرات جوی آب و هوا و برودت هوا از صبح امروز پرواز ۲۸۶ شرکت هواپیمایی ایران ایر لغو شد.

وی افزود: این پرواز قرار بود در ساعت ۱۰ صبح جمعه ۱۳ بهمن ماه در مسیر کرمانشاه به تهران و بر عکس انجام گیرد که پس از بررسی شرایط جوی هوا و عدم مساعدت باطل و کنسل اعلام شد.

مدیر روابط عمومی فرودگاه استان کرمانشاه کرمانشاه تصریح کرد: هم اکنون پروازهای کرمانشاه به سه مقصد تهران، مشهد و عسلویه به صورت هفتگی برقرار بوده و با پیگیری‌های جدی به دنبال از سرگیری پروازهای مسیر کیش خواهیم بود.

وی در پایان با تاکید بر پیگیری‌های لازم برای برقراری مجدد برخی پروازها، خاطر نشان کرد: چنانچه پیگیری‌ها نتیجه بخش واقع شود به زودی شاهد برقراری مجدد پروازها در مسیر کیش نیز خواهیم بود.

برف خودروها را در محور دالاهو به سرپل ذهاب زمین‌گیر کرد

بارش برف در برخی محورهای مواصلاتی کرمانشاه از جمله محور اصلی دالاهو به سرپل ذهاب باعث به وجود آمدن مشکلاتی شد و مسافران را در این محورها زمین گیر کرد.