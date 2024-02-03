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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۲۲

گازرسانی به ۳ روستای شهرستان گناوه افتتاح شد

گازرسانی به ۳ روستای شهرستان گناوه افتتاح شد

بوشهر- پروژه‌های گازرسانی به سه روستای شهرستان گناوه با حضور معاون عمرانی استاندار بوشهر به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون عمرانی استاندار بوشهر صبح شنبه در این آئین با تبریک دهه فجر انقلاب اسلامی گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خدمات ارزشمندی به مردم ارائه کرده که به‌ویژه در روستاها شاهد شتاب خوبی در عمران روستاها هستیم.

محمدهادی رستمیان افزود: استان بوشهر به یک‌کارگاه بزرگ عمرانی تبدیل شده و پروژه‌های متنوع عمرانی در شهرستان‌های ده گانه در دست اجراست.

وی اضافه کرد: امروز ۳۰ کیلومتر شبکه گاز شهرستان گناوه و همچنین گازرسانی به روستاهای بینک، حاج حجمی و احشام احمد با اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال انجام شد.

معاون عمرانی استاندار بوشهر ابراز داشت: در دهه فجر امسال هزار و ۷۲۹ پروژه عمرانی با اعتبار ۱۶ هزار میلیارد تومان در استان بوشهر افتتاح و کلنگ زنی می‌شود.

در آئینی با حضور معاون عمرانی استاندار بوشهر و مسئولان شهرستان گناوه، عملیات گازرسانی به ۳ روستای این شهرستان در سومین روز دهه فجر انجام شد.

کد مطلب 6013005

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