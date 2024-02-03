گازرسانی به ۳ روستای شهرستان گناوه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون عمرانی استاندار بوشهر صبح شنبه در این آئین با تبریک دهه فجر انقلاب اسلامی گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خدمات ارزشمندی به مردم ارائه کرده که به‌ویژه در روستاها شاهد شتاب خوبی در عمران روستاها هستیم.

محمدهادی رستمیان افزود: استان بوشهر به یک‌کارگاه بزرگ عمرانی تبدیل شده و پروژه‌های متنوع عمرانی در شهرستان‌های ده گانه در دست اجراست.

وی اضافه کرد: امروز ۳۰ کیلومتر شبکه گاز شهرستان گناوه و همچنین گازرسانی به روستاهای بینک، حاج حجمی و احشام احمد با اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال انجام شد.

معاون عمرانی استاندار بوشهر ابراز داشت: در دهه فجر امسال هزار و ۷۲۹ پروژه عمرانی با اعتبار ۱۶ هزار میلیارد تومان در استان بوشهر افتتاح و کلنگ زنی می‌شود.

در آئینی با حضور معاون عمرانی استاندار بوشهر و مسئولان شهرستان گناوه، عملیات گازرسانی به ۳ روستای این شهرستان در سومین روز دهه فجر انجام شد.