گازرسانی به ۳ روستای شهرستان گناوه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون عمرانی استاندار بوشهر صبح شنبه در این آئین با تبریک دهه فجر انقلاب اسلامی گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خدمات ارزشمندی به مردم ارائه کرده که بهویژه در روستاها شاهد شتاب خوبی در عمران روستاها هستیم.
محمدهادی رستمیان افزود: استان بوشهر به یککارگاه بزرگ عمرانی تبدیل شده و پروژههای متنوع عمرانی در شهرستانهای ده گانه در دست اجراست.
وی اضافه کرد: امروز ۳۰ کیلومتر شبکه گاز شهرستان گناوه و همچنین گازرسانی به روستاهای بینک، حاج حجمی و احشام احمد با اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال انجام شد.
معاون عمرانی استاندار بوشهر ابراز داشت: در دهه فجر امسال هزار و ۷۲۹ پروژه عمرانی با اعتبار ۱۶ هزار میلیارد تومان در استان بوشهر افتتاح و کلنگ زنی میشود.
در آئینی با حضور معاون عمرانی استاندار بوشهر و مسئولان شهرستان گناوه، عملیات گازرسانی به ۳ روستای این شهرستان در سومین روز دهه فجر انجام شد.
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