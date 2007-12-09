عرضه اولین نرم افزار عکس پانوراما و سه بعدی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر ، احسان رحیمی مدیر روابط عمومی اداره تحقیق و توسعه سازمان فناوری و اطلاعات شهرداری تهران و رئیس پروژه گردشگری مجازی شهر تهران با اعلام این خبر گفت: " این نرم افزار برای نخستین بار است که در جهان به شکل ترکیبی و با استفاده از عکس های پانوراما و سه بعدی از شهر تهران عرضه می شود."

وی افزود: یکی از مهمترین اهداف طرح شهر الکترونیکی ، توسعه فرهنگ گردشگری و جذب توریست از سایر کشورهای جهان است که می تواند گام بلندی در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری کشور محسوب شود.

رئیس طرح گردشگری مجازی شهرداری تهران تصریح کرد: این طرح با هدف نمایش و معرفی کلیه اماکن تاریخی شهر تهران ، موزه ها ، پارک ها و اماکن عمومی شهری راه اندازی شده و در فاز دوم آن بر روی شبکه جهانی اینترنت قرار خواهد گرفت.

وی از آمادگی اداره تحقیق و توسعه سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران برای ارائه این خدمات به سایر استانها خبر داد و گفت: این برنامه به همت شهرداری استان تهران راه اندازی شده و تاکنون بیش از هزار عکس پانوراما و 220 عکس سه بعدی از شهر تهران تهیه شده است و در صورتی که سایر استانها تمایلی و درخواستی در این حوزه داشته باشند آماده هر گونه ارائه خدمات به آنها هستیم .

رحیمی از عرضه این عکس ها درماه آینده بر روی شبکه جهانی اینترنت خبر داد.

لازم به ذکر است ، بیش از 40 عکس سه بعدی به صورت stand دراولین جشنواره انتخاب برترین پژوهش در حوزه خدمات شهری عرضه شده است. نخستین نقشه پانوراما و سه بعدی شهری از استان تهران در جشنواره برترین های پژوهش در حوزه مدیریت شهر تهران به نمایش گذاشته شده است.