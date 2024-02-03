به گزارش خبرنگار مهر، ویژه برنامه روز جهانی تالاب‌ها ظهر شنبه به میزبانی مرکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره ۲ آستارا و همکاری اداره حفاظت محیط‌زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آستارا و گروه بذر تا نهال همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی برگزار شد.

در این مراسم که با حضور جمعی از دانش آموزان و اولیا و مربیان برگزار شد، ضمن گرامیداشت روز تالاب‌ها و ارائه نکته نظرات فنی در خصوص اهمیت تالاب‌ها در فرایندهای زیستی برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری شامل کاشت نهال، مسابقه عکاسی، قصه‌گویی، نقاشی توسط دانش آموزان مدارس اجرا شد که این موضوع با استقبال شرکت‌کنندگان و اولیای آنها همراه شد.

گفتنی است؛ در پایان این ویژه برنامه هدایایی از سوی اداره محیط‌زیست و منابع طبیعی شهرستان آستارا به رسم یادبود به ۳۰ نفر از دانش آموزانی که در روز هوای پاک بهترین عکس را از غرس نهال و طبیعت تهیه کرده بودند اهدا شد.