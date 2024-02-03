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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۵۱

به مناسبت دهه مبارک فجر؛

مراسم گرامیداشت روز جهانی تالاب‌ها در آستارا برگزار شد

مراسم گرامیداشت روز جهانی تالاب‌ها در آستارا برگزار شد

آستارا- مراسم گرامیداشت روز جهانی تالاب‌ها با حضور مسوولان و جمعی از دانش آموزان، اولیا و مربیان در آستارا برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ویژه برنامه روز جهانی تالاب‌ها ظهر شنبه به میزبانی مرکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره ۲ آستارا و همکاری اداره حفاظت محیط‌زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آستارا و گروه بذر تا نهال همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی برگزار شد.

در این مراسم که با حضور جمعی از دانش آموزان و اولیا و مربیان برگزار شد، ضمن گرامیداشت روز تالاب‌ها و ارائه نکته نظرات فنی در خصوص اهمیت تالاب‌ها در فرایندهای زیستی برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری شامل کاشت نهال، مسابقه عکاسی، قصه‌گویی، نقاشی توسط دانش آموزان مدارس اجرا شد که این موضوع با استقبال شرکت‌کنندگان و اولیای آنها همراه شد.

گفتنی است؛ در پایان این ویژه برنامه هدایایی از سوی اداره محیط‌زیست و منابع طبیعی شهرستان آستارا به رسم یادبود به ۳۰ نفر از دانش آموزانی که در روز هوای پاک بهترین عکس را از غرس نهال و طبیعت تهیه کرده بودند اهدا شد.

کد مطلب 6013041

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