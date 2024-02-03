خدمت به مردم مهمترین هدف انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین محبیان پیش از ظهر شنبه در مراسم گرامیداشت دهه فجر در مسجد حضرت محمد (ص) روستای خان‌دانقلی ضمن گرامیداشت ایام سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم به اهداف در پیش‌روی نظام بیش‌تر بپردازیم و دین خود را به انقلاب ادا کنیم.

وی افزود: حضور جوانان در برنامه‌های دهه فجر اهمیت زیادی دارد چرا که این افراد آینده سازان انقلاب اسلامی ایران هستند.

وی ادامه داد: شرایط ایران اسلامی در قبل انقلاب بسیار سخت و محدود بود و در اوایل انقلاب شاهد مهاجرت مردم از روستا به شهر بودیم و توجه به نقاط محروم و محرومین از درخواست‌های مهم مردم بود.

فرماندار بیجار تاکید کرد: امام راحل همواره تاکید به خدمت به مردم داشتند و خدمت به کوخ‌نشینان را از اهداف نظام می‌دانستند و خوشبختانه این راه ۴۵ سال است که ادامه دارد.

وی تاکید کرد: انقلاب ما در راه خدمت به مردم محروم خوب عمل کرده و دغدغه مسئولین نیز امروزه خدمت به مردم است و خوشبختانه شاهد ایجاد امکانات مهم اولیه در سطح روستا هستیم.

تمامی روستاهای بیجار از نعمت برق برخوردار هستند

محبیان به خدمات دولت به مردم اشاره کرد و بیان داشت: در برق رسانی خدمات خوبی انجام شده است و و تمامی روستاها از این نعمت برخوردارند و ببه زودی جشن گاز رسانی در کشور انجام می‌شود.

وی گفت: در بحث مخابرات ما می‌توانیم تولیدات داشته باشیم و دکل‌های بیشتری ایجاد کنیم تا ببه مردم بیشتر خدمت رسانی شود.

فرماندار بیجار اعلام کرد: تنها جایی که ممکن است مشکل داشته باشیم در حوزه آب است که نیازمند بارش‌ها هستیم.

جهش بزرگی در آسفالت جاده‌ای ایجاد می‌شود

محبیان در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه راه نیز اشاره کرد و گفت: در بحث جاده‌های روستایی خوشبختانه اقدامات خوبی صورت گرفته اما به دلیل اینکه شهرستان بیجار وسعت زیادی دارد روستاهایی هستند که هنوز آسفالت نشده‌اند و این مهم نیازمند یک همت همگانی است تا این عقب ماندگی جبران شود.

وی اعلام کرد: نوید این را می‌دهیم در سال آینده جهش خوبی در بحث آسفالت جاده‌ای روستا و بین شهری داشته باشیم.

فرماندار بیجار اعلام کرد: کشاورزی در بیجار به صورت دیم است اما خدمات به همه ارائه می‌شود و خوشبختانه امروز به جایگاه خوبی دست پیدا کرده‌ایم چرا که در قبل از انقلاب خدمات خوبی به کشاورزان ارائه نمی‌شد اما یکی از طرح‌هایی که بعد انقلاب هوشمندانه انجام شد خرید تضمینی گندم بود که موجب دلگرمی مردم شد.

تولید ۳۲۰ هزار تن گندم در بیجار

وی گفت: در سال جاری کشاورزان بیجاری رکورد بی نظیری رقم زدند و تولید از مرز ۳۲۰ هزار تن گذشت و این یک رکورد بی نظیر در تاریخ تولید گندم بوده است.

فرماندار بیجار اضافه کرد: امیدواریم بارش‌ها به صورتی باشد تا این رکورد بیشتر شود و ما شاهد تولید گندم باشیم.

بیش از ۹۸ درصد مردم شهرستان بیجار با سواد هستند

وی به اهمیت سواد آموزی اشاره کرد و گفت: در کشورهایی که می‌خواهند مردم هوشیار نباشند و در جهل بمانند سعی دارند مردم بی سواد باشند اما به برکت انقلاب اسلامی امروزه نرخ باسوادی در کشور افزایش داشته است.

وی به نرخ باسوادی در سطح کشور اشاره و اعلام کرد: نرخ باسوادی در سطح کشور امروزه به ۹۰ درصد رسیده است اما با همت مسئولین مربوطه امروز این نرخ در بیجار به بیش از ۹۸ درصد رسیده است که از میانگین کشوری نیز بالاتر است.

فرماندار بیجار همچنین به خدمات ارائه شده در حوزه دامپزشکی اشاره و تصریح کرد: در حوزه ارائه خدمات دامپزشکی خوشبختانه رتبه اول استان را داریم و خدمات خوبی به روستاییان عرضه شده است چرا که این خدمات مختص روستاییان است.

وی اعلام کرد: در بحث رفاه اجتماعی و بیمه مردم امروز افتخار آفرین هستیم چرا که ما هیچ شخصی را نداریم که بدون بهره از بیمه باشد و این از برکات انقلاب اسلامی است.

مشارکت در انتخابات مهم و ضروری است

فرماندار بیجار همچنین به بحث انتخابات نیز اشاره کرد و بیان داشت: انتخابات اهمیت زیادی دارد و روستاها محل رجوع کاندیداهای انتخاباتی است و لازم است شما به صحبت‌های تمامی کاندیداها گوش دهید و انتخاب اصلح و آگاهانه داشته باشید.

وی افزود: نقش مردم در انتخاب اصلح بسیار مهم است چرا که چهار سال وکالت شهرستان را به کسی می‌دهیم که می‌خواهد از حقوق مردم دفاع کند و هر رأی ما رأی به انقلاب اسلامی ایران است.

وی گفت: به عنوان مجری انتخابات اطمینان می‌دهیم سلامت و امنیت انتخابات تأمین شود و امیدواریم شاهد مشارکت خوب مردم در این عرصه سیاسی باشیم.