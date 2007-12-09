56 تن گوشت آلوده در آذربایجان غربی معدوم شد

شهرام دیلمقانی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: طی هشت ماهه گذشته، 139 هزار و 629 راس دام سبک و سنگین که تحت نظر بازرسان گوشت اداره دامپزشکی ذبح شده اند، بازرسی شد که از این میزان هفت هزار و 931 تن گوشت استحصال و بقیه غیر قابل مصرف تشخیص داده شدند.

وی یادآورشد: این گوشت های آلوده پس از ضبط و خارج سازی از چرخه مصرف طی مراسمی با حضور مسئولان استانی معدوم شد.

دیلمقانی در ادامه از بادید و بازرسی 35 هزار و 80 نوبت از مراکز تولید، توزیع، نگهداری وعرضه فرآورده های خام دامی در استان خبر داد و اظهار داشت: در این راستا، 349 مورد غیر بهداشتی تشخیص داده شد.

وی عنوان کرد: از این تعداد 200 واحد به مراجع قضایی معرفی و از آنها 23 تن و 486 کیلوگرم انواع گوشت و فرآورده های خام دامی غیر بهداشتی کشف و ضبط شد.