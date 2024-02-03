به گزارش خبرگزاری مهر، صابر علیدادی بیان کرد: به مناسبت دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی، ۴۰ طرح آبرسانی در مناطق مختلف شهری و روستایی خوزستان به بهره برداری می‌رسد که برای اجرای این طرح‌ها در مجموع پنج هزار و ۵۸۸ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی شرکت آب و فاضلاب استان سرمایه گذاری شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان ادامه داد: از مجموع ۴۰ طرح آماده بهره برداری، ۲۸ طرح در ۹۱ روستای استان است.

وی اظهار کرد: با بهره برداری از طرح‌های یادشده، ۷۶ هزار و ۹۰۰ نفر در شهرهای آغاجاری، اهواز، الوان، اندیمشک، چم گلک، حسینیه و شوشتر از نعمت آب آشامیدنی پایدار منتفع می‌شوند.

علیدادی گفت: همچنین با احداث، توسعه، بازسازی خطوط انتقال و شبکه توزیع آب، ارتقا و بازسازی ایستگاه‌های پمپاژ ۵۳ هزار و ۵۵۰ نفر در ۹۱ روستا در شهرستان‌های ایذه، باغملک، دزفول، شوش، شوشتر، کارون، کرخه و هندیجان از آب آشامیدنی پایدار بهره‌مند می‌شوند.

وی خبر داد: برای بهره‌برداری از این پروژه‌ها ۱۷۹ کیلومتر توسعه و بازسازی خطوط انتقال و شبکه توزیع، احداث و بازسازی تأسیسات آبرسانی و ایستگاه‌های پمپاژ به تعداد ۹ یگان، احداث و تجهیز ۹ باب چاه آب شرب و احداث و تکمیل سه باب مخزن ذخیره آب به ظرفیت کلی چهار هزار و ۵۰۰ مترمکعب اجرایی شده است.