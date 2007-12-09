کارگاه آموزشی کشت سلولهای بنیادی بالغ در دامغان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر از سمنان، این کارگاه صبح امروز با شرکت 30 نفر از اساتید گروه زیست شناسی، دامپزشکی و گروه پزشکی، دانشجویان دوره کارشناسی زیست شناسی برگزار شد.

دبیر کارگاه و عضو هیئت علمی گروه زیست شناسی دانشگاه علوم پایه دامغان در حاشیه برگزاری این کارگاه آموزشی در گفتگو با مهر اظهار داشت: سلولهای استرومایی مغز و استخوان در تحقیقات پیشرفت فراوان داشته است و این سلولها در درمان نقش بسیار مهم دارند.

محمد تقی قربانیان افزود: این سلولها در گردش خون، بیماریهای قلبی و ناراحتی عصبی و ضایعات نخاعی دیده شده و زمینه درمان آنها وجود دارد.