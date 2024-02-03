ودود ایرانیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی بهترین فرصت برای اطلاع‌رسانی دستاوردهای انقلاب اسلامی در راستای جهاد تبیین و امیدآفرینی توسط سازمان‌ها و نهادهای خدمت‌گذار به مردم است و به همین خاطر دستگاه‌های اجرایی و ادارات کل موظف به ارائه گزارش از عملکرد و اقدامات خود هستند.

وی تصریح کرد: باید اذعان کرد اقدامات و دستاوردهای انقلاب اسلامی با دوران گذشته قابل مقایسه نیست و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با تلاش و اهتمام به دنبال عمران و آبادانی کشور بوده که این دستاوردها باید با ظرافت از طریق رسانه‌ها و خبرنگاران به اطلاع مردم رسانده شود.

استان اردبیل از قطب‌های تولید گندم در کشور است

سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل با تشریح خدمات اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل در دولت سیزدهم از مرداد ۱۴۰۰ تا بهمن ۱۴۰۲ گفت: از مهمترین خدمات این اداره کل می‌توان به خرید تضمینی و ذخیره‌سازی گندم مازاد بر نیاز کشاورزان، خرید تضمینی دانه‌های روغنی، ذخیره‌سازی و توزیع کالاهای اساسی از جمله برنج، شکر و تأمین آرد مورد نیاز خبازی‌های سطح استان اردبیل اشاره کرد.

ایرانیان در مورد خرید تضمینی و ذخیره‌سازی گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان اردبیل افزود: استان اردبیل به عنوان یکی از قطب‌های تولید گندم در کشور با فضای ذخیره‌سازی استاندارد، همه ساله علاوه بر تولید و تأمین گندم مورد نیاز مصرف داخل استان اردبیل، بخشی از گندم مورد نیاز سایر استان‌های کشور را نیز تأمین می‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: امسال نیز با همت تمامی دست‌اندرکاران تولید گندم از جمله کشاورزان و با توجه به خشکسالی پیش آمده موفق به خرید تضمینی و ذخیره‌سازی بیش از ۲۷۹ هزار و ۳۶۸ تن گندم با کیفیت توسط ۴۴ مرکز خرید تضمینی شامل مراکز سیلوی دولتی، سیلوی بخش خصوصی و مراکز مباشر شد.

سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل اضافه کرد: در این زمینه به جایگاه مناسبی نسبت به سال ۱۴۰۱ که ۲۵۲ هزار ۶۴۸ تن و سال ۱۴۰۰ هم که ۱۶۹ هزار و ۱۲۶ تن بود، در کشور دست پیدا کردیم و با توجه به طرح جدید در زمینه کشت قراردادی و خرید توافقی گندم از کشاورزان نیز در قالب طرح خرید توافقی و با قیمتی بیش از نرخ خرید تضمینی خریداری شد.