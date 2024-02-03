استقرار جمهوری اسلامی وعده خداوند برای مجاهدان بود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی معینیکیا ظهر شنبه در مراسم بزرگداشت یومالله ۱۲ بهمن و آغاز دهه مبارک فجر در دانشگاه فرهنگیان اردبیل، با گرامیداشت سالروز ورود امام خمینی (ره) به ایران و تبریک آغاز دهه فجر اظهار کرد: اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی باید در رأس امور و اهتمام همه ما قرار گیرد.
وی از کار امام خمینی (ره) و مردم در بهمن ۵۷ به عنوان کار بزرگ یاد کرده و انقلاب اسلامی را حاصل رهبری حضرت امام (ره)، مجاهدت شهیدان و ملت ایران دانست.
سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل تصریح کرد: ایجاد نظام مقدس جمهوری اسلامی و استقرار آن وعده بزرگ کتب آسمانی و بزرگان دین ما است و رسالت اصلی این نظام زمینهسازی برای طلوع خورشید ولایت و استقرار دولت کریمه خاندان عصمت و طهارت (ع) در سراسر جهان است.
معینیکیا گفت: اگر بخواهیم اهداف انقلاب اسلامی را فهرست کنیم، باید فهرستی از اهداف و آرمانهای اجتماعی اسلام را در عرصههای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ارائه دهیم و در این راستا عناوین برجستهای همچون برپایی حکومت اسلامی و استقرار عدالت به معنای گسترده و عمیق آن در عرصههای اقتصادی، سیاسی، قضایی و…، پرورش عقلی و فکری افراد جامعه و رشد علمی در همه ابعاد مورد نیاز، تربیت و رشد معنوی و ریشهدار شدن ارزشهای اخلاقی و انسانی در جامعه، آبادانی و پیشرفت اقتصادی برای تأمین رفاه عمومی را میتوان نام برد.
سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل حرکت از انسانمحوری به سمت خدامحوری را اصلیترین راه موفقیت و سربلندی عنوان کرده و ابراز امیدواری کرد: با تکیه بر همین اصول در راه تعالی و پیشرفت بیشتر قدم برداریم.
نظر شما