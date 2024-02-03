۱۰۰۰طرح نیمه تمام در کهگیلویه و بویراحمد/۶۸۱طرح افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد روستا ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: ۶۲ طرح در این دهه در استان کلنگ زنی می‌شود.

وی بیان داشت: ۱۳ طرح در شهرستان کهگیلویه با اعتبار یکهزار و ۵۸۱ میلیارد تومان، ۲۰ طرح در شهرستان بویراحمد با اعتبار ۲۹۹ میلیارد تومان، ۲ طرح در بهمئی با اعتبار ۱۱ میلیارد تومان، سه طرح در شهرستان دنا با اعتبار ۳۱ میلیارد تومان، یک طرح در باشت با اعتبار سه میلیارد تومان، یک طرح در چرام با اعتبار سه میلیارد تومان، دو طرح در لنده با دو میلیارد تومان در دهه فجر امسال کنگ زنی می‌شود.

روستا تصریح کرد: در سال جاری برنامه بر این اساس است که طرح‌های کلنگ زنی را به حداقل رسانده و بر طرح‌های افتتاحی متمرکز و طرح‌های نیمه تمام را به سرانجام برسانیم.

وی افزود: از مجموع ۶۸۱ طرح در دهه فجر بیش از ۹۰ درصد معادل ۶۱۹ طرح با اعتبار شش هزار و ۸۸۲ میلیارد تومان افتتاحی می‌شود.