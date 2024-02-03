انجام ۲۷۰ کیلومتر عملیات برف روبی در محورهای خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، اسداله جلال زاده ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در خراسان جنوبی اظهار کرد: با آمادگی کامل عوامل راهداری هیچ گونه انسدادی در محورهای اصلی و شریانی استان نداشتیم.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: از ساعات اولیه بامداد روز ۱۲ بهمن ماه تاکنون ۷ اکیپ راهداری با ۵۶ نفر راهدار و ۳۲ دستگاه ماشین‌آلات راهداری در محورهای استان مشغول به خدمت هستند.

جلال زاده ادامه داد: در پی عملیات برفروبی در سطح محورهای شهرستان‌های بیرجند، قاین، فردوس، سرایان و اسدیه طی دو روز گذشته تاکنون، ۲۷۰ کیلومتر باند برف‌روبی و ۱۸۰ تن شن و نمک مصرف شده است.

وی تصریح کرد: با حضور به موقع راهداران در صحنه ۴۰ دستگاه خودرو گرفتار در برف، امداد رسانی شدند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی یادآور شد: با توجه به پیش بینی‌های هواشناسی مبنی بر برودت هوا لازم است تمامی رانندگان عزیز با رعایت نکات ایمنی؛ سوخت کامل و تجهیزات ایمنی و وسایل گرمایشی اقدام به تردد کنن و قبل از اقدام به سفر با تماس با سامانه گویای ۱۴۱ از آخرین وضعیت جاده‌های استان مطلع شوند.