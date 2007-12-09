نمایشگاه آبزیان و سلامتی در کرج برگزار می شود

غلامرضا ترکاشوند در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: با هدف ترویج فرهنگ مصرف آبزیان در سبد غذایی خانوار و همچنین افزایش سرانه مصرفی آبزیان هر کرجی بیش از سه سال است که به صورت متداول اقدام به برگزاری نمایشگاه آبزیان و سلامتی می کند.

وی افزود: این نمایشگاه از تاریخ 25 آذرماه به مدت 20 روز در بازار ماهان شهرستان کرج با بیش از 25 غرفه برگزار می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: قیمت و کیفیت آبزیان عرضه شده در این نمایشگاه از سوی کارشناسان سازمان میادین، شیلات و دامپزشکی کنترل می شود.

ترکاشوند عنوان کرد: همچنین در این نمایشگاه غرفه ای برای طبخ انواع غذاهای دریایی مستقر خواهد بود و غرفه دیگری نیز به منظور آشنایی کودکان با آبزیان فعالیت هایی را به بازدیدکنندگان ارائه می کند.