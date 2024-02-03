الزام اخذ مجوز آگهی پیش فروش از اداره کل راه و شهرسازی «تهران»

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جنتی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، گفت: در راستای اجرای قانون پیش فروش ساختمان و آئین نامه اجرایی و دستورالعملهای مربوطه هرگونه انتشار تبلیغات جهت پیش فروش ساختمان نیاز به صدور مجوز انتشار آگهی از اداره کل راه و شهرسازی استان تهران دارد.
وی تصریح کرد: با توجه به تعدد تخلفات و پروندههای متعدد کلاهبرداری در محاکم قضائی استان تهران ضمن اعلام مجدد لزوم صدور مجوز آگهی انتشار و تبلیغات اعلام میکنیم مسئولیت قانونی و حقوقی مشکلات ایجاد شده برای مردم بر عهده رسانههایی است که بدون مجوز اقدام میکنند.
جنتی در پایان هر نوع تبلیغات در فضای فیزیکی و مجازی را در حیطه همین قانون اعلام کرد.
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