الزام اخذ مجوز آگهی پیش فروش از اداره کل راه و شهرسازی «تهران»

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جنتی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، گفت: در راستای اجرای قانون پیش فروش ساختمان و آئین نامه اجرایی و دستورالعمل‌های مربوطه هرگونه انتشار تبلیغات جهت پیش فروش ساختمان نیاز به صدور مجوز انتشار آگهی از اداره کل راه و شهرسازی استان تهران دارد.

وی تصریح کرد: با توجه به تعدد تخلفات و پرونده‌های متعدد کلاهبرداری در محاکم قضائی استان تهران ضمن اعلام مجدد لزوم صدور مجوز آگهی انتشار و تبلیغات اعلام می‌کنیم مسئولیت قانونی و حقوقی مشکلات ایجاد شده برای مردم بر عهده رسانه‌هایی است که بدون مجوز اقدام می‌کنند.

جنتی در پایان هر نوع تبلیغات در فضای فیزیکی و مجازی را در حیطه همین قانون اعلام کرد.