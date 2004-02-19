سازمان بين المللي حقوق بشر از ساخت ديوار حائل به شدت انتقاد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري عربستان به دنبال محكوميت ساخت ديوار حائل توسط صليب سرخ جهاني ، سازمان عفو بين الملل نيز از مداومت اسرائيل بر ساخت اين ديوار در كرانه باختري انتقاد كردند .

عفو بين الملل در بيانيه اي ساخت اين ديوار را نقض خطرناك قوانين بين المللي و حقوق انسان خواند و گفت :" داگاه لاهه بايد در باره اين موضوع تصميم گيري كند .

در اين بيانيه آمده است :" حدود 90 درصد ازاين ديوار در زمينهاي فلسطيني ساخته مي شود و اين ديوار گروهها و خانواده ها را تقسيم مي كند و فلسطينيها را از دسترسي به خدمات اساسي از قبيل خدمات درماني و مدارس و محل كار محروم مي كند .

همچنين اين بيانيه ادامه مي دهد :" ديوار حائل در مسير فعلي خود از خط سبز دور شده و وارد سرزمينهاي اشغالي مي شود كه اين امر با قانون بين المللي حقوق بشر معارض است" .

اين در حالي است كه صليب سرخ جهاني ديروز اعلام كرد كه ديوار حائل نقض قوانين بين المللي حقوق بشر است .