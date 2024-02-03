کردستان در توسعه گردشگری خارجی، موفق به کسب رتبه برتر کشوری شد

منصور مهرزاد در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس ارائه گزارش عملکرد ۹ ماهه ادارات کل استانی به وزارت میراثفرهنگی و بررسی هفت شاخص اصلی و ۳۴ زیر شاخص فرعی، استان کردستان توانست رتبه برتر حوزه بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی را کسب نماید.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان افزود: براساس نتایج بهدست آمده، استان اردبیل با کسب ٨٨.٢٥ امتیاز رتبه اول، استان کردستان با کسب ٨٨ امتیاز رتبه دوم و استان زنجان با ٧٦ امتیاز موفق به کسب رتبه سوم این ارزیابی شد.
وی عنوان کرد: کسب رتبه برتر معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کردستان در ستاد اجرایی خدمات سفر نوروز ۱۴۰۲، کسب رتبه برتر کشوری دبیرخانه ستاد اجرایی خدمات سفر نوروز ۱۴۰۲، کسب رتبه برتر استان کردستان در برگزاری رویدادهای گردشگری و کسب رتبه برتر روابطعمومی این مجموعه در ارزیابی عملکرد نوروز ۱۴۰۲ از دیگر افتخارات کسب شده این ادارهکل در سالجاری بوده است.
گفتنی است؛ این ارزیابی با هدف دستیابی به همسویی لازم ادارات کل استانی در اقدامات بازاریابی خارجی و بهمنظور درک مناسبی از وضع موجود استان و اتخاذ شیوه مناسب جهت نیل به نقطه مطلوب در این عرصه انجام شد.
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