کشف بیش از ۴ هزار عدد انواع مواد محترقه در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید مجتبی اشرفی بیان کرد: در پی اعلام مرکز پیام مبنی بر حمل و نگهداری مقادیر زیادی از انواع مواد محترقه در محله‌ای در هسته مرکزی شهر، بلافاصله موضوع در دستور کار مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان قم قرار گرفت.

وی افزود: در ادامه با حضور مأموران در محل، طی بازرسی از واحد صنفی موصوف، چهارهزار و ۸۹ عدد انواع مواد محترقه کشف و متهم مربوطه نیز در این خصوص دستگیر شد.

معاون هماهنگ کننده فرمانده انتظامی قم ادامه داد: متهم به همراه پرونده تشکیل شده برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی استان شد.

اشرفی، از شهروندان خواست هرگونه گزارشات خود را از طریق سامانه ۱۱۰ مرکز فوریت های پلیسی و یا از طریق سامانه ۱۹۷ دفتر نظارت همگانی اعلام کنند.