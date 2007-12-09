به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم افتتاحیه جشنواره امسال علاوه بر جرج کلونی، تعدادی از چهرههای سرشناس سینما از جمله شارون استون، میشل یو و تونی شالهوب حضور دارند.
کلونی در صحنهای از فیلم "مایکل کلیتن"
در جشنواره فیلم دبی که تا 16 دسامبر (25 آذر) ادامه دارد، در مجموع 16 فیلم کوتاه، مستند و بلند از خاورمیانه، هند و آفریقا نمایش داده میشود. در بخش مسابقه فیلمهای بلند 11 فیلم از جمله فیلم اردنی "خلبان ابورائد" و "راز دانه" عبدالطیف کشیش فیلمساز فرانسوی تونسیالاصل حضور دارند. در بخش مسابقه فیلمهای کوتاه چهار فیلم و در بخش مسابقه فیلمهای مستند نیز چهار فیلم اولینبار در دنیا در جشنواره دبی پخش میشود.
"دارجیلینگ لیمیتد"، "ترور جسی جیمز به دست رابرت فورد ترسو"، "نبرد حدیثه"، "کنترل"، "4 ماه، 3 هفته و 2 روز"، "رفته، عزیزم، رفته"، "پیرمردها کشوری ندارند"، "پارک پارانویایی"، "تقوی" و "آنچه در آتش از دست دادیم" از جمله فیلمهای حاضر در بخش سینمای جهان جشنواره دبی هستند. از ایران دو فیلم "حافظ" ابوالفضل جلیلی و "آن سه" نقی نعمتی در این بخش به نمایش درمیآید.
سینمای آسیا، سینمای آفریقا و سینمای کودکان از دیگر بخشهای جشنواره فیلم دبی است و بخشی نیز به تجلیل از سینمای هند اختصاص دارد که در آن سه فیلم هندی اولین بار در دنیا نمایش داده میشود. ضمن اینکه ایم کئون ـ تاک، فیلمساز سرشناس کرهای در جشنواره امسال جایزه یک عمر دستاورد هنری را دریافت میکند.
عبدالحمید جمعه، رئیس جشنواره فیلم دبی، درباره نخستین نمایش جهانی 16 فیلم در جشنواره امسال گفت: "ساخت یک فیلم سالها طول میکشد و فیلمسازان درباره محل نخستین نمایش جهانی فیلم خود حساسیت زیادی دارند. اعتماد تعدادی از فیلمسازان برجسته به جشنواره دبی از شهرت بینالمللی این جشنواره خبر میدهد."
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