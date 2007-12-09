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۱۸ آذر ۱۳۸۶، ۱۲:۳۷

جشنواره فیلم دبی امروز افتتاح می‌شود

جشنواره فیلم دبی امروز افتتاح می‌شود

چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم دبی امروز یکشنبه با نمایش تریلر حقوقی "مایکل کلیتن" با بازی جرج کلونی آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم افتتاحیه جشنواره امسال علاوه بر جرج کلونی، تعدادی از چهره‌های سرشناس سینما از جمله شارون استون، میشل یو و تونی شالهوب حضور دارند.



کلونی در صحنه‌ای از فیلم "مایکل کلیتن"

در جشنواره فیلم دبی که تا 16 دسامبر (25 آذر) ادامه دارد، در مجموع 16 فیلم کوتاه، مستند و بلند از خاورمیانه، هند و آفریقا نمایش داده می‌شود. در بخش مسابقه فیلم‌های بلند 11 فیلم از جمله فیلم اردنی "خلبان ابورائد" و "راز دانه" عبدالطیف کشیش فیلمساز فرانسوی تونسی‌الاصل حضور دارند. در بخش مسابقه فیلم‌های کوتاه چهار فیلم و در بخش مسابقه فیلم‌های مستند نیز چهار فیلم اولین‌بار در دنیا در جشنواره دبی پخش می‌شود.

"دارجیلینگ لیمیتد"، "ترور جسی جیمز به دست رابرت فورد ترسو"، "نبرد حدیثه"، "کنترل"، "4 ماه، 3 هفته و 2 روز"، "رفته، عزیزم، رفته"، "پیرمردها کشوری ندارند"، "پارک پارانویایی"، "تقوی" و "آنچه در آتش از دست دادیم" از جمله فیلم‌های حاضر در بخش سینمای جهان جشنواره دبی هستند. از ایران دو فیلم "حافظ" ابوالفضل جلیلی و "آن سه" نقی نعمتی در این بخش به نمایش درمی‌آید.

سینمای آسیا، سینمای آفریقا و سینمای کودکان از دیگر بخش‌های جشنواره فیلم دبی است و بخشی نیز به تجلیل از سینمای هند اختصاص دارد که در آن سه فیلم هندی اولین بار در دنیا نمایش داده می‌شود. ضمن اینکه ایم کئون ـ تاک، فیلمساز سرشناس کره‌ای در جشنواره امسال جایزه یک عمر دستاورد هنری را دریافت می‌کند.

عبدالحمید جمعه، رئیس جشنواره فیلم دبی، درباره نخستین نمایش جهانی 16 فیلم در جشنواره امسال گفت: "ساخت یک فیلم سال‌ها طول می‌کشد و فیلمسازان درباره محل نخستین نمایش جهانی فیلم خود حساسیت زیادی دارند. اعتماد تعدادی از فیلمسازان برجسته به جشنواره دبی از شهرت بین‌المللی این جشنواره خبر می‌دهد."

کد مطلب 601314

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