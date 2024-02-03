  1. استانها
  2. قم
۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۲۳

استاندار قم:

مدیران استان قم باید از اتاق خود بیرون بیایند

مدیران استان قم باید از اتاق خود بیرون بیایند

قم- استاندار قم گفت: مدیران باید از اتاق بیرون بیایند و از زیرمجموعه خود اطلاع داشته باشند و صادقانه به مردم خدمت کنند زیرا آنان این خدمت صادقانه را درک می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد آقامیری در نشست قرارگاه جهاد تبیین استان قم افزود: وقتی مردم از ما مسئولان احترام و برخورد با تکریم ببینند قطعاً در عرصه‌های اجتماعی نیز حضور فعال‌تری خواهند داشت.

وی گفت: مدیران باید از اتاق خود بیرون بیایند و از زیرمجموعه خود اطلاع داشته باشند و صادقانه به مردم خدمت کنند زیرا آنان این خدمت صادقانه را درک می‌کنند و به شدت نیز نسبت به آن واکنش مثبت نشان می‌دهند.

وی افزود: هرجا خدمتی به مردم عرضه می‌شود آنان از خادمان خود سپاسگزاری ویژه می‌کنند.

آقامیری در ادامه گفت: در زمان انقلاب هیچ فاصله‌ای بین مردم و مسئولان نبود به همین دلیل ملت نیز مسئولان را از خود می‌دانستند و مدیران نیز خود را تافته جدا بافته‌ای از مردم نمی‌دیدند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم حضور مدیران کل در روستاهای استان گفت: از روزهای آینده مدیران کل با اختیارات استاندار با حضور در روستاهای استان به مشکلات و مسائل مردم رسیدگی می‌کنند.

وی افزود: البته این اقدام در مسیر برنامه ریزی‌های جامع حل مسائل استان می‌باشد که از مدت‌ها پیش آغاز شده‌است.

آقامیری در ادامه با اشاره به اهمیت کار میدانی در عرصه انتخابات بیان داشت: باید با مردم به صراحت صحبت کرد زیرا دشمنان تمام تلاش خود را برای ناامید کردن آنان برای حضور درعرصه‌های سیاسی و اجتماعی از جمله انتخابات به کار بسته‌اند.‌

وی افزود: مردم را باید آگاه کرد که دشمنان به جنگ جان، مال و روح و روان آنان آمده‌اند، جنگ دشمنان نه با مسئولان بلکه با مردم ایران است.

کد مطلب 6013147

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • احمد IR ۰۸:۳۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
      0 0
      پاسخ
      عرض ادب و احترام دست آقای استاندار درد نکنه ماشاالله بهش باشه و الحمدالله خوب حرف های قشنگی میزنم فقط حرفهای قشنگ میزنه علمکرد مدیران خداروشکر ضعییبف بنده خودم یک نامه زدم ۳ماهه توی بازرسی راکد مونده هر موقع زنک زدم گفتن یادمون رفته باشه پیگیری می‌کنیم
    • علی IR ۰۸:۵۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
      0 0
      پاسخ
      آستانداری که نمیداند مدیران استان در اتاق هایشان نیستندکه بیرو ن بیایند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه