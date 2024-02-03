مدیران استان قم باید از اتاق خود بیرون بیایند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد آقامیری در نشست قرارگاه جهاد تبیین استان قم افزود: وقتی مردم از ما مسئولان احترام و برخورد با تکریم ببینند قطعاً در عرصه‌های اجتماعی نیز حضور فعال‌تری خواهند داشت.

وی گفت: مدیران باید از اتاق خود بیرون بیایند و از زیرمجموعه خود اطلاع داشته باشند و صادقانه به مردم خدمت کنند زیرا آنان این خدمت صادقانه را درک می‌کنند و به شدت نیز نسبت به آن واکنش مثبت نشان می‌دهند.

وی افزود: هرجا خدمتی به مردم عرضه می‌شود آنان از خادمان خود سپاسگزاری ویژه می‌کنند.

آقامیری در ادامه گفت: در زمان انقلاب هیچ فاصله‌ای بین مردم و مسئولان نبود به همین دلیل ملت نیز مسئولان را از خود می‌دانستند و مدیران نیز خود را تافته جدا بافته‌ای از مردم نمی‌دیدند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم حضور مدیران کل در روستاهای استان گفت: از روزهای آینده مدیران کل با اختیارات استاندار با حضور در روستاهای استان به مشکلات و مسائل مردم رسیدگی می‌کنند.

وی افزود: البته این اقدام در مسیر برنامه ریزی‌های جامع حل مسائل استان می‌باشد که از مدت‌ها پیش آغاز شده‌است.

آقامیری در ادامه با اشاره به اهمیت کار میدانی در عرصه انتخابات بیان داشت: باید با مردم به صراحت صحبت کرد زیرا دشمنان تمام تلاش خود را برای ناامید کردن آنان برای حضور درعرصه‌های سیاسی و اجتماعی از جمله انتخابات به کار بسته‌اند.‌

وی افزود: مردم را باید آگاه کرد که دشمنان به جنگ جان، مال و روح و روان آنان آمده‌اند، جنگ دشمنان نه با مسئولان بلکه با مردم ایران است.