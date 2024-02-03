توقیف یک فروند شناور و ۴مشک حاوی ۵۰۰هزار لیتر سوخت قاچاق در میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی با اشاره به اجرای طرح ضربتی مبارزه با قاچاق سازمان یافته سوخت و فرآورده‌های نفتی در سطح استان، اظهار داشت: با هماهنگی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میناب و به منظور جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌های ملی، مأموران انتظامی و دریابانی در عملیاتی مشترک از انتقال محموله‌های بزرگ سوخت قاچاق در سواحل و خورهای این شهرستان مطلع شدند و نسبت به مقابله با عناصر اصلی قاچاق سوخت اقدام کردند.

وی افزود: خوشبختانه با اجرای این عملیات، مأموران پس از گشت زنی در مناطق مورد نظر، موفق به توقیف یک فروند شناور و ۴ عدد مشک ماری متعلق به قاچاقچیان شده اند.

قهرمانی تصریح کرد: در جریان بازرسی از شناور مذکور و مشک‌های ماری توقیفی بیش از ۵۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شده است که ارزش تقریبی آن بنابر اعلام کارشناسان بالغ بر ۱۴۰ میلیارد ریال است.

وی گفت: سوخت‌های کشف شده طبق روال قانونی با دستور قضایی تحویل شرکت پخش و توزیع فرآورده‌های نفتی شده و وارد چرخه توزیع قانونی می‌شود.

رییس کل دادگستری هرمزگان ضمن قدردانی از اقدامات و برنامه ریزی و اولویت بندی فرماندهان و کارکنان فراجا و مرزبانی استان و حمایت اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) که در انجام مأموریت‌های محوله، مقتدرانه و مجاهدانه تلاش می‌کنند، با اشاره به اینکه قاچاق سازمان یافته سوخت طی سال‌های اخیر موجب ضربه سنگین به تولید ملی و اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است، تأکید کرد: دستگاه قضایی با تمام توان مانع از فعالیت قاچاقچیان خواهد شد و با مرتکبین اینگونه جرایم قاطعانه برخورد خواهد کرد.