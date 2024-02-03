به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاریقرآن اظهار کرد: با همت و تلاش و کوشش مجموعه پرسنل این اداره کل در حوزههای مختلف، چندین پروژه راهسازی و مسکونی در سطح استان اصفهان تکمیل شده است که همزمان با ایام الله دهه فجر سالجاری افتتاح و تقدیم مردم عزیز استان میشود.
وی با بیان اینکه ۶ پروژه ساخت راه در پهنه استان اصفهان در این ایام افتتاح میشود، خاطرنشان کرد: استان اصفهان به عنوان یکی از مقاصد عمده گردشگری کشور با ۱۰۷ هزار کیلومتر مساحت و همجواری با ۹ استان و به عنوان کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب کشور از اهمیت تردد بالایی برخوردار است، از این رو احداث راه و باند دوم در گلوگاههای ترافیکی و مسیرهای ترانزیتی را با هدف ایجاد بستر مناسب، سریع و ایمن برای کاربران راه در دست اقدام است.
رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان اصفهان افزود: با تلاش و اقداماتی که در حوزه راهسازی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان صورت گرفت، عملیات اجرایی احداث ۲۸.۵ کیلومتر راهسازی در این استان با اعتبار ۱۹۲ میلیارد تومان تکمیل شده است که طی آئینی مراسم افتتاح این پروژهها برگزار خواهد شد.
وی اضافه کرد: پروژههای راهسازی فوق شامل باند دوم چادگان – سه راهی سد، باند دوم اژیه – سه راهی سیان، کمربندی دامنه خوانسار قطعه وانشان، کمربندی کمشچه، بزرگراه کاشان مشهد اردهال و محور اژیه – ورزنه است.
قاری قرآن اضافه کرد: در ایام الله دهه مبارک فجر سال ۱۴۰۲، تعداد چهار هزار و ۱۴۲ واحد مسکونی در ۲۸ شهرستان استان اصفهان افتتاح میشود.
وی گفت: از دیگر برنامههای این ایام میتوان به اختصاص زمین به ۹۰۰ متقاضی واجد شرایط طرح جوانی جمعیت در ۱۱ شهر استان و الحاق و تغییر کاربری یک هزار هکتار زمین جهت اجرای طرح نهضت ملی مسکن در ۲۲ شهرستان استان اصفهان اشاره کرد.
نظر شما