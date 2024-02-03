جهاد تبیین پادزهر توطئه دشمنان در ناکارآمد نشان دادن نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صادق صمدی بعدازظهر شنبه در جلسه شورای وحدت که در سالن تبلیغات اسلامی مشگین شهر برگزار شد، اظهار کرد: جهاد تبیین برای همه ما در جامعه واجب و دهه فجر بهترین فرصت برای جهاد تبیین است.

وی گفت: دشمن با هر طریق و شیوه‌ای در حال تضعیف انقلاب است که باید دستاوردهای کشور به نسل جوان تبیین شود تا حس امید به آینده در بین مردم تقویت شود.

رییس تبلیغات اسلامی شهرستان مشگین شهر در خصوص فرج، افزود: فرج یعنی امیدوار بودن در گشایش کار و در انتخابات، انتخاب صحیح و درست یعنی گشایش کار و ما باید به سمتی انتخاب صحیح واصولی را هدایت کنیم که انتخابمان در مسیر منافع طلبی وسودجویی و شخصی طلبی شخص خاصی نباشد.

حجت الاسلام صمدی با اشاره به انتخابات در پیشرو بیان کرد: تعیین سرنوشت کشورمان در انتخابات بدست مردم است و ما وظیفه داریم با حضور حداکثری در پای صندوقهای رای باشیم ومشت محکم بر دهان یاوه گویان بزنیم.

وی اضافه کرد: یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی این است که یک وجب خاکش را به دشمن نداده است و با جان ودل از سرزمینش دفاع کرده است.