عاملان تخریب اموال شهروندان در کرمان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ مهدی پورامینایی اظهار داشت: با رصد دقیق اطلاعاتی توسط مأموران انتظامی بخش ماهان چهار نفر که با تخریب اموال شخصی شهروندان و انتشار کلیپ آنها در فضای مجازی باعث نارضایتی شهروندان شده بودند تحت رصد قرار گرفتند.

وی ادامه داد: در این راستا مأموران انتظامی به سرعت وارد عمل شده و چهار متهم دستگیر و از آنان تعدادی سلاح سرد کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان با اشاره به اعتراف متهمان به تخریب اموال شهروندان و قدرت نمایی در فضای مجازی، تصریح کرد: پلیس با مخلان نظم و امنیت و آرامش مردم با جدیت برخورد می‌کند و بسیاری از اقدامات این حوزه با پایش های اطلاعاتی و به صورت پیشگیرانه و قبل از آنکه به وقوع بیانجامند صورت می‌گیرند.