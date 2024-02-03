  1. استانها
  2. کرمان
۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۱۹

عاملان تخریب اموال شهروندان در کرمان دستگیر شدند

عاملان تخریب اموال شهروندان در کرمان دستگیر شدند

کرمان- فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از دستگیری ۴ متهم به سبب تخریب اموال عمومی و انتشار آن اقدامات در فضای مجازی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ مهدی پورامینایی اظهار داشت: با رصد دقیق اطلاعاتی توسط مأموران انتظامی بخش ماهان چهار نفر که با تخریب اموال شخصی شهروندان و انتشار کلیپ آنها در فضای مجازی باعث نارضایتی شهروندان شده بودند تحت رصد قرار گرفتند.

وی ادامه داد: در این راستا مأموران انتظامی به سرعت وارد عمل شده و چهار متهم دستگیر و از آنان تعدادی سلاح سرد کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان با اشاره به اعتراف متهمان به تخریب اموال شهروندان و قدرت نمایی در فضای مجازی، تصریح کرد: پلیس با مخلان نظم و امنیت و آرامش مردم با جدیت برخورد می‌کند و بسیاری از اقدامات این حوزه با پایش های اطلاعاتی و به صورت پیشگیرانه و قبل از آنکه به وقوع بیانجامند صورت می‌گیرند.

کد مطلب 6013216

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها